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30 Квітень 2018, Київ 17:46
Фотогалереї

Фоторепортаж: Військові провели масштабні навчання

Військові провели наймасштабніші навчання в цьому році, повідомляє Міністерство оборони України. Тактичні дії відбувалися на Азовському узбережжі із залученням артилерії, авіації й десантно-штурмових підрозділів.
За легендою армійців, умовний противник порушив кордон з боку моря і розпочав повномасштабний наступ вглиб території. Десантники почали зустрічний бій під прикриттям авіації та артилерії і знищили супротивника.
В навчаннях взяли, за даними Міноборони, 500 військових, 200 одиниць техніки, серед яких ударні гелікоптери Мі-24 та транспортні гелікоптери Мі-8 (фото Міністерства оборони України).
Ударний гелікоптер Мі-24, за легендою, прикриває десантно-штурмові підрозділи під час відбиття атаки умовного противника
1 Ударний гелікоптер Мі-24, за легендою, прикриває десантно-штурмові підрозділи під час відбиття атаки умовного противника
Стрільба із РПГ (ручний протитанковий гранатомет). Як правило, піхота використовує цю зброю, аби зупинити техніку чи піхоту противника
2 Стрільба із РПГ (ручний протитанковий гранатомет). Як правило, піхота використовує цю зброю, аби зупинити техніку чи піхоту противника
У навчаннях взяли участь 500 військових і 200 одиниць бойової техніки
3 У навчаннях взяли участь 500 військових і 200 одиниць бойової техніки
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За легендою, десантники зупняли умовного противника, який розпочав повномасшабний наступ вглиб території
5 За легендою, десантники зупняли умовного противника, який розпочав повномасшабний наступ вглиб території
Окрім ударних Мі-24, військові залучили і транспортні гелікоптери Мі-8
6 Окрім ударних Мі-24, військові залучили і транспортні гелікоптери Мі-8
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