Фоторепортаж: Військові провели масштабні навчання

Військові провели наймасштабніші навчання в цьому році, повідомляє Міністерство оборони України. Тактичні дії відбувалися на Азовському узбережжі із залученням артилерії, авіації й десантно-штурмових підрозділів.

За легендою армійців, умовний противник порушив кордон з боку моря і розпочав повномасштабний наступ вглиб території. Десантники почали зустрічний бій під прикриттям авіації та артилерії і знищили супротивника.

В навчаннях взяли, за даними Міноборони, 500 військових, 200 одиниць техніки, серед яких ударні гелікоптери Мі-24 та транспортні гелікоптери Мі-8 (фото Міністерства оборони України).