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02 Травень 2018, Київ 23:04
Фотогалереї

День масових протестів у Вірменії – фотопідсумки

Вранці 2 травня в Єревані та в інших містах Вірменії знову почалися акції громадянської непокори. Протягом дня прихильники вірменського опозиційного політика, лідера протестного руху Нікола Пашиняна вимагали усунення від влади Республіканської партії та призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.

Протягом дня активісти блокували транспортне сполучення міста, однак під кінець дня Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».

Раніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі.

Напередодні Республіканська більшість проголосувала проти опозиційного лідера Пашиняна. Увечері 1 травня Нікола Пашинян закликав своїх прихильників до загального страйку та блокування залізничного сполучення, транспортну інфраструктури столиці, а також інших важливих об’єктів.
Зранку 2 травня демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом &laquo;Звартноц&raquo;
1 Зранку 2 травня демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц»
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За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту
3 За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту
Пасажири різних рейсів йшли в аеропорт пішки з валізами в руках. Польоти літаків не скасовували
4 Пасажири різних рейсів йшли в аеропорт пішки з валізами в руках. Польоти літаків не скасовували
Активісти заблокували метро в Єревані
5 Активісти заблокували метро в Єревані
На фото активісти блокують основні вулиці Єревана вантажівками
6 На фото активісти блокують основні вулиці Єревана вантажівками
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Нікол Пашинян закликав не блокувати лише ті магістралі, які використовуються військовими, а також ведуть до Нагірного Карабаху
9 Нікол Пашинян закликав не блокувати лише ті магістралі, які використовуються військовими, а також ведуть до Нагірного Карабаху
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Пізніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем&#39;єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня &ndash; на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі
11 Пізніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі
Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників &laquo;взяти паузу і відпочити&raquo;. Про це він заявив на мітингу на площі Республіки в Єревані
12 Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити». Про це він заявив на мітингу на площі Республіки в Єревані

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