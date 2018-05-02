День масових протестів у Вірменії – фотопідсумки

Вранці 2 травня в Єревані та в інших містах Вірменії знову почалися акції громадянської непокори. Протягом дня прихильники вірменського опозиційного політика, лідера протестного руху Нікола Пашиняна вимагали усунення від влади Республіканської партії та призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.
Протягом дня активісти блокували транспортне сполучення міста, однак під кінець дня Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».
Раніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі.
Напередодні Республіканська більшість проголосувала проти опозиційного лідера Пашиняна. Увечері 1 травня Нікола Пашинян закликав своїх прихильників до загального страйку та блокування залізничного сполучення, транспортну інфраструктури столиці, а також інших важливих об’єктів.
Протягом дня активісти блокували транспортне сполучення міста, однак під кінець дня Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».
Раніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі.
Напередодні Республіканська більшість проголосувала проти опозиційного лідера Пашиняна. Увечері 1 травня Нікола Пашинян закликав своїх прихильників до загального страйку та блокування залізничного сполучення, транспортну інфраструктури столиці, а також інших важливих об’єктів.
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