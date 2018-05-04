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04 Травень 2018, Київ 20:31
Фотогалереї

Фоторепортаж: на Співочому полі відкрилася виставка тюльпанів «Навколо світу»

У Києві на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відкрили виставку тюльпанів «Навколо світу». Для її створення використали 250 тисяч квітів: 15 різновидів тюльпанів за формою, кольором і терміном цвітіння.

Також тут діятиме найдовша – 70-метрова – всесезонна тюбінг-гірка для дітей та дорослих.

Крім того, в межах заходу проводитимуться різні тематичні виставки й святкові заходи: виставка робіт «Ландшафтного дизайну», екоярмарок, ярмарок хендмейду, День Матері, караоке на Співочому та святкування Дня Києва.
На відвідувачів чекатимуть квітковий ярмарок, гастрономічна зона, відкритий кінотеатр, вечірня лаунж-зона, різноманітні майстер-класи
Відвідувачі виставки зможуть вирушити у навколосвітню подорож помилуватися неймовірними барвами квітів, побувавши у 10 різних містах, як-от Амстердам, Венеція, Нью-Йорк, Лондон, Сідней, Париж та інші
1 Відвідувачі виставки зможуть вирушити у навколосвітню подорож помилуватися неймовірними барвами квітів, побувавши у 10 різних містах, як-от Амстердам, Венеція, Нью-Йорк, Лондон, Сідней, Париж та інші
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Загальна площа композицій &ndash; понад 2000 метрів квадратних. Над створенням виставки працювало 150 людей
3 Загальна площа композицій – понад 2000 метрів квадратних. Над створенням виставки працювало 150 людей
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Тюльпан об&rsquo;єднує світ &ndash; це не просто вислів, це багатовікова історія поширення весняної квітки крізь віки просторами планети Земля. Уперше почали вирощувати тюльпани в Персії. Найдавніша згадка про тюльпан зустрічається в перських легендах ХI століття. Вважається, що назва походить від перського слова &laquo;тюлі бан&raquo; &ndash;&nbsp; тюрбан, через подібність квітки зі східним головним убором
5 Тюльпан об’єднує світ – це не просто вислів, це багатовікова історія поширення весняної квітки крізь віки просторами планети Земля. Уперше почали вирощувати тюльпани в Персії. Найдавніша згадка про тюльпан зустрічається в перських легендах ХI століття. Вважається, що назва походить від перського слова «тюлі бан» –  тюрбан, через подібність квітки зі східним головним убором
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В експозиції можна буде побачити такі сорти тюльпанів: Кейп Таун (жовтий з червоною каймою), Мондіал (білий ранній махровий), Вікінг (махровий, ранній червоний), Епрікот Фокс (абрикосового кольору), Стронгголд (жовтий), БлуДаймонд (пурпурно фіолетовий, схожий на піон), Алібі, Оранжкасіні, Ван Ейк, Ред Рівайвел (яскраво-червоний), Флемінг Флег (фіолетовий) та інші
7 В експозиції можна буде побачити такі сорти тюльпанів: Кейп Таун (жовтий з червоною каймою), Мондіал (білий ранній махровий), Вікінг (махровий, ранній червоний), Епрікот Фокс (абрикосового кольору), Стронгголд (жовтий), БлуДаймонд (пурпурно фіолетовий, схожий на піон), Алібі, Оранжкасіні, Ван Ейк, Ред Рівайвел (яскраво-червоний), Флемінг Флег (фіолетовий) та інші
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Працюватиме квітковий фестиваль до 27 травня щодня з 09:00 до 21:00
9 Працюватиме квітковий фестиваль до 27 травня щодня з 09:00 до 21:00

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