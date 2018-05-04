Фоторепортаж: на Співочому полі відкрилася виставка тюльпанів «Навколо світу»

У Києві на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відкрили виставку тюльпанів «Навколо світу». Для її створення використали 250 тисяч квітів: 15 різновидів тюльпанів за формою, кольором і терміном цвітіння.



Також тут діятиме найдовша – 70-метрова – всесезонна тюбінг-гірка для дітей та дорослих.



Крім того, в межах заходу проводитимуться різні тематичні виставки й святкові заходи: виставка робіт «Ландшафтного дизайну», екоярмарок, ярмарок хендмейду, День Матері, караоке на Співочому та святкування Дня Києва.

На відвідувачів чекатимуть квітковий ярмарок, гастрономічна зона, відкритий кінотеатр, вечірня лаунж-зона, різноманітні майстер-класи