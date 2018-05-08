Фоторепортаж: У Києві знімають фінал українського фільму-фентезі «Тільки Диво»

Фільм-фентезі «Тільки Диво» – це історія юнака Северина та його сестри Аніки, які проходять через багато випробувань, рятуючи хворого батька. Усі пригоди героїв фільму відбуваються у переддень свята Миколая. У сюжеті є все: і пригоди, і кохання, і міцна дружба

Спецефекти фільму створює українсько-американська компанія GLORIA FX. Зйомки проходилив Україні – основний знімальний майданчик побудувалиу Буковелі, а також в Ісландії. Одну із завершальних сцен українського фільму-фентезі «Тільки Диво» знімають у Києві.