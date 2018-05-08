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08 Травень 2018, Київ 20:25
Фотогалереї

Фоторепортаж: У Києві знімають фінал українського фільму-фентезі «Тільки Диво»

Фільм-фентезі «Тільки Диво» – це історія юнака Северина та його сестри Аніки, які проходять через багато випробувань, рятуючи хворого батька. Усі пригоди героїв фільму відбуваються у переддень свята Миколая. У сюжеті є все: і пригоди, і кохання, і міцна дружба
Спецефекти фільму створює українсько-американська компанія GLORIA FX. Зйомки проходилив Україні – основний знімальний майданчик побудувалиу Буковелі, а також в Ісландії. Одну із завершальних сцен українського фільму-фентезі «Тільки Диво» знімають у Києві.
Стрічка &laquo;Тільки Диво&raquo; &ndash; переможець 10-го пітчингу (своєрідна презентація кінофільму) Держкіно і має один із рекордних для України бюджетів &ndash; майже 62 мільйони гривень
1 Стрічка «Тільки Диво» – переможець 10-го пітчингу (своєрідна презентація кінофільму) Держкіно і має один із рекордних для України бюджетів – майже 62 мільйони гривень
Гример наносить штучний сніг перед початком зйомок
2 Гример наносить штучний сніг перед початком зйомок
Аби відтворити сцену &laquo;кораблетрощі&raquo; &ndash; побудували стилізоване під XVII сторіччя парусне судно заввишки у 10 метрів
3 Аби відтворити сцену «кораблетрощі» – побудували стилізоване під XVII сторіччя парусне судно заввишки у 10 метрів
Зйомки розпочалися у грудні 2017 року. Вже відзнято 85% фільму, левову частку зафільмували у Буковелі, там звели величезну декорацію &ndash; казкове містечко &laquo;Ніколас Сіті&raquo;
4 Зйомки розпочалися у грудні 2017 року. Вже відзнято 85% фільму, левову частку зафільмували у Буковелі, там звели величезну декорацію – казкове містечко «Ніколас Сіті»
Півтисячі казкових костюмів, із них &ndash; 300 ручної роботи, спеціально для героїв та героїнь фільму створила українська дизайнерка Айна Гассе
5 Півтисячі казкових костюмів, із них – 300 ручної роботи, спеціально для героїв та героїнь фільму створила українська дизайнерка Айна Гассе
Ігровий момент,працють каскадери
6 Ігровий момент,працють каскадери
Георгій Ярмоленко в ролі Северина і собака актор Падишах&nbsp;
7 Георгій Ярмоленко в ролі Северина і собака актор Падишах 
Режисер-постановник фільму Олена Каретник на знімальному майданчику
8 Режисер-постановник фільму Олена Каретник на знімальному майданчику
Над стрічкою працюють понад шість сотень фахівців, серед них &ndash; більш як 200 акторів та професійні фігуристи
9 Над стрічкою працюють понад шість сотень фахівців, серед них – більш як 200 акторів та професійні фігуристи
Режисерськй монітор
10 Режисерськй монітор
Музику до фільму написав український композитор Дмитро Коновалов. Деякі композиції оркестр під керівництвом Миколи Лисенка виконав у Новорічну ніч на Софійській площі Києва. Долучилася до проекту співачки Ілларія у ролі Феї Снів та Lama у ролі Феї Льоду
11 Музику до фільму написав український композитор Дмитро Коновалов. Деякі композиції оркестр під керівництвом Миколи Лисенка виконав у Новорічну ніч на Софійській площі Києва. Долучилася до проекту співачки Ілларія у ролі Феї Снів та Lama у ролі Феї Льоду
Співачка Lama у ролі Феї Льоду
12 Співачка Lama у ролі Феї Льоду
На знімальному майданчику фільму-фентезі &laquo;Тільки Диво&raquo;
13 На знімальному майданчику фільму-фентезі «Тільки Диво»
&laquo;Мотор!&raquo;
14 «Мотор!»
Ігровий на знімальному майданчику фільму-фентезі &laquo;Тільки Диво&raquo;
15 Ігровий на знімальному майданчику фільму-фентезі «Тільки Диво»
Реліз фільму запланований на кінець 2018-го року. Прокат фільму &laquo;Тільки диво&raquo; заплановано в Україні, США, Канаді та європейських країнах
16 Реліз фільму запланований на кінець 2018-го року. Прокат фільму «Тільки диво» заплановано в Україні, США, Канаді та європейських країнах

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