Фоторепортаж: #аВониЩеТам – акція до четвертої річниці арешту Сенцова і Кольченка

У четверту річницю арешту кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка у Києві відбулася вулична акція. Активісти розгорнули банер, на якому чорним кольором були відзначені основні світові події, а червоним – події із життя Сенцова і Кольченко, які встигли відбутися за ці чотири роки.Організатори зазначили, що цією акцією вони хочуть привернути увагу всіх, від кого залежить доля кримських політв’язнів. За словами активістів, їхні справи «потребують негайної та кардинальної зміни – звільнення».В соціальних мережах запустили тематичний флешмоб. «Починаємо флешмоб до роковин арешту Олега Сенцова і Сашка Кольченка. Напишіть, що у вас трапилося, почалося, закінчилося за ці чотири роки, котрі Олег та Сашко провели за ґратами (2014–2018) із хештегами #аВониЩеТам #аОниЕщёТам #TheyAreStillThere», – йдеться в повідомленні групи «Свободу «крымским заложникам» у Фейсбуці.Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. ​