Фоторепортаж: у Києві пройшов фестиваль клезмерської музики

Міжнародний фестиваль сучасної клезмерської музики Kyiv Klezmer Fest відбувався 12 і 13 травня на Контрактовій площі в Києві. Безкоштовні концерти пройшли на великій сцені просто неба. Також з 6 по 14 травня у різних локаціях в Києві тривають вечірки, виставки, лекції і майстер-класи, присвячені клезмерській музиці та єврейській культурі. Музична традиція клезмерів, єврейських весільних музикантів – важлива частина української нематеріальної культурної спадщини, стверджують організатори. Вона сформувалась та отримала найвищий розвиток в Україні, об’єднавши в собі мелодії та музичні традиції народів, котрі її населяли. Найвідоміша клезмерська мелодія «Хава Нагіла», якій у 2018 виповнюється 100 років, була створена і записана саме в Україні.