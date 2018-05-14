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14 Травень 2018, Київ 15:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві пройшов фестиваль клезмерської музики

Міжнародний фестиваль сучасної клезмерської музики Kyiv Klezmer Fest відбувався 12 і 13 травня на Контрактовій площі в Києві. Безкоштовні концерти пройшли на великій сцені просто неба. Також з 6 по 14 травня у різних локаціях в Києві тривають вечірки, виставки, лекції і майстер-класи, присвячені клезмерській музиці та єврейській культурі. Музична традиція клезмерів, єврейських весільних музикантів – важлива частина української нематеріальної культурної спадщини, стверджують організатори. Вона сформувалась та отримала найвищий розвиток в Україні, об’єднавши в собі мелодії та музичні традиції народів, котрі її населяли. Найвідоміша клезмерська мелодія «Хава Нагіла», якій у 2018 виповнюється 100 років, була створена і записана саме в Україні.
Клезмерcька хода Андріївським узвозом
1 Клезмерcька хода Андріївським узвозом
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович вітає музикантів і глядачів Kyiv Klezmer Fest
2 Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович вітає музикантів і глядачів Kyiv Klezmer Fest
Гурт &laquo;Деньги вперед&raquo;, Одеса
3 Гурт «Деньги вперед», Одеса
Фелікс Шиндер, керівник гурту &laquo;Деньги вперед&raquo;, Одеса
4 Фелікс Шиндер, керівник гурту «Деньги вперед», Одеса
Гурт &laquo;Деньги вперед&raquo;, Одеса
5 Гурт «Деньги вперед», Одеса
Митя Герасимов, засновник Kyiv Klezmer Fest, керівник гурту Pushkin! Klezmer band
6 Митя Герасимов, засновник Kyiv Klezmer Fest, керівник гурту Pushkin! Klezmer band
Eyal Talmudi, саксофоніст гурту Malox
7 Eyal Talmudi, саксофоніст гурту Malox
Глядачі Kyiv Klezmer Fest танцюють на Контрактовій площі
8 Глядачі Kyiv Klezmer Fest танцюють на Контрактовій площі
Вечірній джем-сейшн. Саксофоніст гурту Malox Eyal Talmudi та Митя Герасимов, праворуч, засновник Kyiv Klezmer Fest
9 Вечірній джем-сейшн. Саксофоніст гурту Malox Eyal Talmudi та Митя Герасимов,
праворуч, засновник Kyiv Klezmer Fest
Вечірній джем-сейшн
10 Вечірній джем-сейшн
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Барабанщик гурту Malox Roy Che
12 Барабанщик гурту Malox Roy Che
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