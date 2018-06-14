Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять жертв трагедії Іл-76

Пам'ять військових загиблих внаслідок збиття бойовиками під Луганськом у червні 2014-го українського військового літака вшанували в Києві. Акція відбулася на Михайлівській площі у четверту річницю трагедії. Під час акції близькі загиблих, військові, кияни виклали з лампадок цифру «49». Саме стільки військових загинули під час падіння Іл-76.



14 червня 2014 року близько першої години ночі проросійські бойовики підбили військово-транспортний літак повітряних сил ЗСУ Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Слідством встановлено, що літак був збитий бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу.