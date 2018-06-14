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15 Червень 2018, Київ 00:57
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять жертв трагедії Іл-76

Пам'ять військових загиблих внаслідок збиття бойовиками під Луганськом у червні 2014-го українського військового літака вшанували в Києві. Акція відбулася на Михайлівській площі у четверту річницю трагедії. Під час акції близькі загиблих, військові, кияни виклали з лампадок цифру «49». Саме стільки військових загинули під час падіння Іл-76.

14 червня 2014 року близько першої години ночі проросійські бойовики підбили військово-транспортний літак повітряних сил ЗСУ Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Слідством встановлено, що літак був збитий бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Від початку нинішньої війни України з Росією на Донбасі загинуло, загалом, понад 3000 українських військових
1 Від початку нинішньої війни України з Росією на Донбасі загинуло, загалом, понад 3000 українських військових
Під час акції близькі загиблих, військові, кияни виклали з лампадок цифру &laquo;49&raquo; , яка символізує військових які загинули під час падіння Іл-76
2 Під час акції близькі загиблих, військові, кияни виклали з лампадок цифру «49» , яка символізує військових які загинули під час падіння Іл-76
Портрети&nbsp; військових які загинули у збитому Іл-76 на Стіни пам&#39;яті Свято-Михайлівського Золотоверхого собору
3 Портрети  військових які загинули у збитому Іл-76 на Стіни пам'яті Свято-Михайлівського Золотоверхого собору
Покладання квітів до Стіни пам&#39;яті полеглих за Україну
4 Покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну
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Священники проводять панихиду за загиблими
6 Священники проводять панихиду за загиблими
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