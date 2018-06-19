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19 Червень 2018, Київ 19:58
Фотогалереї

«Війна» на вулицях Києва в 11 фото

На центральних вулицях Києва з’явились скульптури-силуети, які нагадають перехожим: війна поруч, і за мирне небо над ними заплачено високу ціну
Проект «Війна поруч» покликаний нагадати українцям, що на сході України держави, зовсім поруч, триває ось уже п’ятий рік війна. Проект добровольця і документаліста Олеся Кромпляса
1
&laquo;Цим проектом я намагаюсь&nbsp; привернути&nbsp; увагу середнього&nbsp; класу&nbsp; і підняти їх&nbsp; з диванів, щоб вони згадали про війну, вийшли з затишних своїх&nbsp; світів, ванільних фейсбуків та рожевих інстаграмчиків&raquo; &ndash; говорить автор проекту Олесь Кромпляс
2 «Цим проектом я намагаюсь  привернути  увагу середнього  класу  і підняти їх  з диванів, щоб вони згадали про війну, вийшли з затишних своїх  світів, ванільних фейсбуків та рожевих інстаграмчиків» – говорить автор проекту Олесь Кромпляс
Автор проекту Олесь Кромпляс &ndash; документаліст та доброволець, особисто брав участь в операції з визволення Маріуполя, поєднував обов&rsquo;язки солдата й фотожурналіста. Добірка складається з двох десятків фотографій, які ілюструють бойовий шлях автора та його побратимів із батальйону &laquo;Азов&raquo; із червня до вересня 2014 року &ndash; від визволення Маріуполя до боїв за Іловайськ і підписання Мінських угод
3 Автор проекту Олесь Кромпляс – документаліст та доброволець, особисто брав участь в операції з визволення Маріуполя, поєднував обов’язки солдата й фотожурналіста. Добірка складається з двох десятків фотографій, які ілюструють бойовий шлях автора та його побратимів із батальйону «Азов» із червня до вересня 2014 року – від визволення Маріуполя до боїв за Іловайськ і підписання Мінських угод
Силуети&nbsp; розміщено на Михайлівській площі, набережній Дніпра,&nbsp;Поштовій площі, в парках імені Петра Сагайдачного й Тараса Шевченка, на майдані Незалежності та біля станцій метро &laquo;Олімпійська&raquo;, &laquo;Льва Толстого&raquo;, &laquo;Хрещатик&raquo;, &laquo;Арсенальна&raquo;, &laquo;Золоті ворота&raquo;, &laquo;Палац спорту&raquo;, &laquo;Поштова площа&raquo;, &laquo;Контрактова площа&raquo;
4 Силуети  розміщено на Михайлівській площі, набережній Дніпра, Поштовій площі, в парках імені Петра Сагайдачного й Тараса Шевченка, на майдані Незалежності та біля станцій метро «Олімпійська», «Льва Толстого», «Хрещатик», «Арсенальна», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Поштова площа», «Контрактова площа»
Проект &laquo;Війна поруч&raquo; покликаний нагадати українцям, що на Сході їхньої держави, зовсім поруч, триває ось уже п&rsquo;ятий рік поспіль жорстока боротьба за їхні життя, нагадати, якою ціною вдалося зупинити агресора та зірвати його ординські плани. Образи й тексти, використані в цьому проекті, передають емоції, відчуття, страхи й подив свідків перших днів ворожого вторгнення та боротьби проти нього
5 Проект «Війна поруч» покликаний нагадати українцям, що на Сході їхньої держави, зовсім поруч, триває ось уже п’ятий рік поспіль жорстока боротьба за їхні життя, нагадати, якою ціною вдалося зупинити агресора та зірвати його ординські плани. Образи й тексти, використані в цьому проекті, передають емоції, відчуття, страхи й подив свідків перших днів ворожого вторгнення та боротьби проти нього
Справжні кульові отвори
6 Справжні кульові отвори
Деякі силуети за нетривалий час експозиції вже пошкодили вандали
7 Деякі силуети за нетривалий час експозиції вже пошкодили вандали
&laquo;Дівчинка в червоному&raquo; через кульовий отвір
8 «Дівчинка в червоному» через кульовий отвір
Проект &laquo;Війна поруч&raquo; є комплексом заходів і включає фотовиставку &laquo;Звільнення Маріуполя. Літо війни&raquo;, систему малих вуличних скульптур, розміщених у середмісті, а також розповідей очевидців перших днів війни, які можна прочитати, пройшовши за посиланням на інтернет-ресурс, розміщеним на кожній скульптурі
9 Проект «Війна поруч» є комплексом заходів і включає фотовиставку «Звільнення Маріуполя. Літо війни», систему малих вуличних скульптур, розміщених у середмісті, а також розповідей очевидців перших днів війни, які можна прочитати, пройшовши за посиланням на інтернет-ресурс, розміщеним на кожній скульптурі
Автор проекту шукає допомоги волонтерів, активістів які можуть допомогти в розміщенні проекту в інших містах
10 Автор проекту шукає допомоги волонтерів, активістів які можуть допомогти в розміщенні проекту в інших містах
Вуличну експозицію проекту відкрито для перегляду 22 липня
11 Вуличну експозицію проекту відкрито для перегляду 22 липня

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