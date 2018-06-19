«Війна» на вулицях Києва в 11 фото

5 Проект «Війна поруч» покликаний нагадати українцям, що на Сході їхньої держави, зовсім поруч, триває ось уже п’ятий рік поспіль жорстока боротьба за їхні життя, нагадати, якою ціною вдалося зупинити агресора та зірвати його ординські плани. Образи й тексти, використані в цьому проекті, передають емоції, відчуття, страхи й подив свідків перших днів ворожого вторгнення та боротьби проти нього