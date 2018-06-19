«Війна» на вулицях Києва в 11 фото

На центральних вулицях Києва з’явились скульптури-силуети, які нагадають перехожим: війна поруч, і за мирне небо над ними заплачено високу ціну
Проект «Війна поруч» покликаний нагадати українцям, що на сході України держави, зовсім поруч, триває ось уже п’ятий рік війна. Проект добровольця і документаліста Олеся Кромпляса
Проект «Війна поруч» покликаний нагадати українцям, що на сході України держави, зовсім поруч, триває ось уже п’ятий рік війна. Проект добровольця і документаліста Олеся Кромпляса
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