Фоторепортаж: «Ленонн», «Івасюк» та «Шухевич» вимагали відмовити «Інтеру» у продовженні ліцензії

Під стінами Верховної Ради в Києві, активісти «перевдягнені» у Романа Шухевича, Катерину Білокур, Володимира Івасюка, Марію Приймаченко та Джона Леннона роздавали депутатам листівки з вимогами розглянути порушення та не продовжувати ліцензію телеканалу «Інтер». За словами активістів, такі образи обрані невипадково: «сьогодні до Верховної Ради прийшли ті, чиїми іменами в Україні називають вулиці й кого «Інтер» назвав «фашистськими злочинцями».

Окрім того, мітингарі, вимагали у парламентарів відкликати тих працівників Нацради, які, на думку активістів, «затягують ситуацію» з «Інтером»