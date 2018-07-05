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05 Липень 2018, Київ 17:30
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Ленонн», «Івасюк» та «Шухевич» вимагали відмовити «Інтеру» у продовженні ліцензії

Під стінами Верховної Ради в Києві, активісти «перевдягнені» у Романа Шухевича, Катерину Білокур, Володимира Івасюка, Марію Приймаченко та Джона Леннона роздавали депутатам листівки з вимогами розглянути порушення та не продовжувати ліцензію телеканалу «Інтер». За словами активістів, такі образи обрані невипадково: «сьогодні до Верховної Ради прийшли ті, чиїми іменами в Україні називають вулиці й кого «Інтер» назвав «фашистськими злочинцями».
Окрім того, мітингарі, вимагали у парламентарів відкликати тих працівників Нацради, які, на думку активістів, «затягують ситуацію» з «Інтером»
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