Фоторепортаж: у Києві провели імітацію «параду полонених»

У Києві провели акцію «Забуття – гірше зради» на підтримку українських політв'язнів у Росії і в окупованому нею Криму, а також полонених на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу. Учасники акції провели імітацію «параду полонених» із майдану Незалежності до Верховної Ради. Під стінами парламенту «полонених» «розстріляли».Також на площі перед Верховною Радою, поставили клітку, в якій активісти пропонували депутатам посидіти, аби ті хоч приблизно відчули, як це перебувати в заручниках.