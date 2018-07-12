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12 Липень 2018, Київ 21:04
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві провели імітацію «параду полонених»

У Києві провели акцію «Забуття – гірше зради» на підтримку українських політв'язнів у Росії і в окупованому нею Криму, а також полонених на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу. Учасники акції провели імітацію «параду полонених» із майдану Незалежності до Верховної Ради. Під стінами парламенту «полонених» «розстріляли».Також на площі перед Верховною Радою, поставили клітку, в якій активісти пропонували депутатам посидіти, аби ті хоч приблизно відчули, як це перебувати в заручниках.
У Києві провели акцію &laquo;Забуття &ndash; гірше зради&raquo; на підтримку українських політв&#39;язнів у Росії і в окупованому нею Криму, а також полонених на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу
1 У Києві провели акцію «Забуття – гірше зради» на підтримку українських політв'язнів у Росії і в окупованому нею Криму, а також полонених на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу
Усім &laquo;полоненим&raquo; одягнули &laquo;кайданки&raquo;
2 Усім «полоненим» одягнули «кайданки»
Та чорні пакети на голову
3 Та чорні пакети на голову
ГО &laquo;Українська асоціація полонених&raquo; оголосила всеукраїнську акцію &laquo;Свободу полоненим&raquo;. Акції пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі, Кропивницькому, Сумах, Чернігові та Києві
4 ГО «Українська асоціація полонених» оголосила всеукраїнську акцію «Свободу полоненим». Акції пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі, Кропивницькому, Сумах, Чернігові та Києві
У супроводі автоматників &laquo;полонені&raquo; рушили з майдану Незалежності до Верховної Ради
5 У супроводі автоматників «полонені» рушили з майдану Незалежності до Верховної Ради
В ОРДЛО ще залишаються в заручниках 103 особи, а 402 людини вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 24 українці наразі є політичними в&rsquo;язнями в Росії та ще понад 40 &ndash; в окупованому нею Криму
6 В ОРДЛО ще залишаються в заручниках 103 особи, а 402 людини вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 24 українці наразі є політичними в’язнями в Росії та ще понад 40 – в окупованому нею Криму
Організатори флешмобу &ndash; ГО &laquo;Українська асоціація полонених&raquo; &ndash; вимагає звільнити всіх громадян України, незаконно позбавлених волі на окупованих територіях і в Росії, імплементувати міжнародне гуманітарне право в питаннях, пов&#39;язаних з утриманням у полоні, а також забезпечити допуск міжнародних гуманітарних місій до українських політв&#39;язнів і полонених
7 Організатори флешмобу – ГО «Українська асоціація полонених» – вимагає звільнити всіх громадян України, незаконно позбавлених волі на окупованих територіях і в Росії, імплементувати міжнародне гуманітарне право в питаннях, пов'язаних з утриманням у полоні, а також забезпечити допуск міжнародних гуманітарних місій до українських політв'язнів і полонених
За словами колишніх військовополонених, бойовики російських гібридних сил часто проводили імітації розстрілів
8 За словами колишніх військовополонених, бойовики російських гібридних сил часто проводили імітації розстрілів
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