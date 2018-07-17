Фоторепортаж: у річницю катастрофи МН17 кияни приносили квіти до посольства Нідерландів

Кияни вшанували пам'ять жертв катастрофи літака рейсу МН17, збитого над українським Донбасом. Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної бойовикам російських гібридних сил на сході України.