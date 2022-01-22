Українці об'єднали два береги Дніпра синьо-жовтим прапором – фоторепортаж

Учасники акції із 30-метровим державним прапором утворили «живий ланцюг», яким об'єднали два береги Дніпра. На початку кожної колони йшли барабанщики, які додавали ритму. За традицією, з лівого берега йшла колона «УНР», а з правого – «ЗУНР».



22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину соборну державу.