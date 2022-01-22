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Українці об'єднали два береги Дніпра синьо-жовтим прапором – фоторепортаж

Учасники акції із 30-метровим державним прапором утворили «живий ланцюг», яким об'єднали два береги Дніпра. На початку кожної колони йшли барабанщики, які додавали ритму. За традицією, з лівого берега йшла колона «УНР», а з правого – «ЗУНР».

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину соборну державу.
Учасники зібралися на лівому та правому берегах Дніпра о дев&rsquo;ятій ранку&nbsp;
1 Учасники зібралися на лівому та правому берегах Дніпра о дев’ятій ранку 
З лівого берега люди несли жовту стрічку, тоді як назустріч їм рухались із блакитною
2 З лівого берега люди несли жовту стрічку, тоді як назустріч їм рухались із блакитною
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На чолі кожної колони йшли барабанщики, задаючи темп
4 На чолі кожної колони йшли барабанщики, задаючи темп
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На середині Дніпра обидві колони зустрілись, і відбувся справжній &laquo;Акт злуки&raquo; &nbsp;
7 На середині Дніпра обидві колони зустрілись, і відбувся справжній «Акт злуки»

 
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Після возз&rsquo;єднання настрій у людей був піднесений
10 Після возз’єднання настрій у людей був піднесений
Після акції учасники запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам&rsquo;ять загиблих на Майдані та в АТО співвітчизників
11 Після акції учасники запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих на Майдані та в АТО співвітчизників
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З 2008 року це вже 15-й Живий Ланцюг Соборності&nbsp;
13 З 2008 року це вже 15-й Живий Ланцюг Соборності 
Люди радо вітали автівки, що проїздили повз. Своєю чергою, водії відповідали сигналами та кричали привітання у відкриті вікна
14 Люди радо вітали автівки, що проїздили повз. Своєю чергою, водії відповідали сигналами та кричали привітання у відкриті вікна
Спільнота Dronarium 22 січня в день святкування Дня соборності України за допомогою вантажного дрону підняла над Дніпром у Києві гігантський державний прапор України
15 Спільнота Dronarium 22 січня в день святкування Дня соборності України за допомогою вантажного дрону підняла над Дніпром у Києві гігантський державний прапор України
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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