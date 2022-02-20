У столиці України вшановують пам’ять героїв Небесної сотні (фоторепортаж)

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбувся церемоніал вшанування пам’яті загиблих 8 років тому учасників Революції гідності.
Церемоніал провели біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників.
На початку церемоніалу Тамара Швець, вдова Героя Небесної сотні Віктора Швеця, вдарила у Дзвін гідності, після чого присутні під звуки військового салюту виконали Державний гімн України.
Церемоніал провели біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників.
На початку церемоніалу Тамара Швець, вдова Героя Небесної сотні Віктора Швеця, вдарила у Дзвін гідності, після чого присутні під звуки військового салюту виконали Державний гімн України.
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