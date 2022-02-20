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У столиці України вшановують пам’ять героїв Небесної сотні (фоторепортаж)

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбувся церемоніал вшанування пам’яті загиблих 8 років тому учасників Революції гідності.

Церемоніал провели біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників.

На початку церемоніалу Тамара Швець, вдова Героя Небесної сотні Віктора Швеця, вдарила у Дзвін гідності, після чого присутні під звуки військового салюту виконали Державний гімн України.
Протягом дня 20 лютого у Києві вшановують пам&rsquo;ять героїв Небесної сотні
1 Протягом дня 20 лютого у Києві вшановують пам’ять героїв Небесної сотні
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Почесна варта
3 Почесна варта
Військовий салют
4 Військовий салют
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Декілька сотень людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності, прийшли вшанувати пам&rsquo;ять загиблих
6 Декілька сотень людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності, прийшли вшанувати пам’ять загиблих
Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида
7 Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида
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Також відбулося покладання квітів. Спершу військовослужбовці під звуки пісні &laquo;Пливе кача&raquo; поставили до меморіального пам&rsquo;ятника біля храму кошик із жовтими та синіми квітами від уряду та українського народу
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Також відбулося покладання квітів. Спершу військовослужбовці під звуки пісні «Пливе кача» поставили до меморіального пам’ятника біля храму кошик із жовтими та синіми квітами від уряду та українського народу
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Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих
11 Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих
Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
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Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
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Батько героя Небесної сотні Устима Голоднюка
15 Батько героя Небесної сотні Устима Голоднюка
З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей &ndash; 78 осіб, після 20 лютого &ndash; ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність &ndash; до Небесної сотні
16 З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні
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105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання &laquo;Герой України&raquo;, а троє іноземців &ndash; громадянин Білорусі Михайло Жизневський і громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані &ndash; посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні
18 105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання «Герой України», а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський і громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні
Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір &ndash; бути частиною Європи
19 Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи
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17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи
21 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи
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18&ndash;20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам&rsquo;яті загиблих героїв
23 18–20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих героїв
День пам&rsquo;яті Героїв Небесної сотні було впроваджено п&#39;ятим президентом України Петром Порошенком у 2015 році
24 День пам’яті Героїв Небесної сотні було впроваджено п'ятим президентом України Петром Порошенком у 2015 році
Родини &laquo;Героїв Небесної сотні&raquo; не бачать прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані взимку 2014 року та не вірять у справедливе покарання тих, хто розстрілював людей у центрі Києва
25 Родини «Героїв Небесної сотні» не бачать прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані взимку 2014 року та не вірять у справедливе покарання тих, хто розстрілював людей у центрі Києва
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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