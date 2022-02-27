Закарпаття приймає переселенців та готує складники до «Бандера-смузі» – фоторепортаж

7 «Ми не готуємо «коктейлі Молотова», бо це дуже важко транспортувати і небезпечно для водіїв. Ми надаємо всі компоненти, просто вже у правильній тарі, а там вже будуть собі мішати. Або використовувати бензин і мастила за потреби», – пояснює жінка