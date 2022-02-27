Закарпаття приймає переселенців та готує складники до «Бандера-смузі» – фоторепортаж

На Закарпатті у всіх райцентрах та Ужгороді організувалися волонтерські рухи для підтримки переселенців.
Тут збирають необхідні речі, кошти та допомагають із розселенням, плетуть маскувальні сітки і сортують складники для «коктейля Молотова» або за народною назвою «Бандера-смузі». Також централізовано працюють координаційні центри, організовані місцевою владою.
Тут збирають необхідні речі, кошти та допомагають із розселенням, плетуть маскувальні сітки і сортують складники для «коктейля Молотова» або за народною назвою «Бандера-смузі». Також централізовано працюють координаційні центри, організовані місцевою владою.
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