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Закарпаття приймає переселенців та готує складники до «Бандера-смузі» – фоторепортаж

На Закарпатті у всіх райцентрах та Ужгороді організувалися волонтерські рухи для підтримки переселенців.

Тут збирають необхідні речі, кошти та допомагають із розселенням, плетуть маскувальні сітки і сортують складники для «коктейля Молотова» або за народною назвою «Бандера-смузі». Також централізовано працюють координаційні центри, організовані місцевою владою.
На Закарпаття станом на 27 лютого, за даними Закарпатської ОВА, прибуло понад 40 тисяч переселенців. Майже половина знайшли житло власними силами. Інших розселяє влада через обласні цілодобові координаційні пункти. В Ужгороді такий розмістили в історико-культурному центрі &laquo;Совине гніздо&raquo;
1 На Закарпаття станом на 27 лютого, за даними Закарпатської ОВА, прибуло понад 40 тисяч переселенців. Майже половина знайшли житло власними силами. Інших розселяє влада через обласні цілодобові координаційні пункти. В Ужгороді такий розмістили в історико-культурному центрі «Совине гніздо»
Олена приїхала з Києва з трьома дітьми та песиком. У мирному житті займалася круїзним відпочинком. В Ужгороді приєдналася до волонтерів, які плетуть маскувальні сітки. &laquo;У кожну цю стручку, яку вплітаємо, вкладаємо свою любов, яка буде оберігати солдатів&raquo;, &ndash; каже жінка
2 Олена приїхала з Києва з трьома дітьми та песиком. У мирному житті займалася круїзним відпочинком. В Ужгороді приєдналася до волонтерів, які плетуть маскувальні сітки. «У кожну цю стручку, яку вплітаємо, вкладаємо свою любов, яка буде оберігати солдатів», – каже жінка
У приміщенні ректорату Ужгородського національного університету вже третій день збирають гуманітарну допомогу та плетуть маскувальні сітки
3 У приміщенні ректорату Ужгородського національного університету вже третій день збирають гуманітарну допомогу та плетуть маскувальні сітки
За сьогодні сплели понад 50 метрів
4 За сьогодні сплели понад 50 метрів
Центр Ужгорода, площа Театральна. Тут кожен може приєднатися і допомогти волонтерам
5 Центр Ужгорода, площа Театральна. Тут кожен може приєднатися і допомогти волонтерам
Ужгородка Йолана організувала акцію з підготовки складників для &laquo;коктейля Молотова&raquo; або народна назва &laquo;Бандера-смузі&raquo;. Зранку написала пост у фейсбуці. За дві години на території тераси кав&rsquo;ярні її родини було вже понад 200 охочих допомагати
6 Ужгородка Йолана організувала акцію з підготовки складників для «коктейля Молотова» або народна назва «Бандера-смузі». Зранку написала пост у фейсбуці. За дві години на території тераси кав’ярні її родини було вже понад 200 охочих допомагати
&laquo;Ми не готуємо &laquo;коктейлі Молотова&raquo;, бо це дуже важко транспортувати і небезпечно для водіїв. Ми надаємо всі компоненти, просто вже у правильній тарі, а там вже будуть собі мішати. Або використовувати бензин і мастила за потреби&raquo;, &ndash; пояснює жінка
7 «Ми не готуємо «коктейлі Молотова», бо це дуже важко транспортувати і небезпечно для водіїв. Ми надаємо всі компоненти, просто вже у правильній тарі, а там вже будуть собі мішати. Або використовувати бензин і мастила за потреби», – пояснює жінка
Бензин, олива, розчинники, пляшки &ndash; все сортують окремо і відправляють у Київ.&nbsp;Частину продукції відправлять на потреби 128-ї гірськоштурмової бригади. Разом з ліками
8 Бензин, олива, розчинники, пляшки – все сортують окремо і відправляють у Київ. Частину продукції відправлять на потреби 128-ї гірськоштурмової бригади. Разом з ліками
Світлана із Селища Середнє разом із чотирма подругами приїхали до Ужгорода і готують джгути для пляшок. &laquo;Прочитали про акцію у соцмережах, закрили свої магазини і приїхали допомагати нашій державі, &ndash; каже Світлана
9 Світлана із Селища Середнє разом із чотирма подругами приїхали до Ужгорода і готують джгути для пляшок. «Прочитали про акцію у соцмережах, закрили свої магазини і приїхали допомагати нашій державі, – каже Світлана
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&laquo;Робимо &laquo;смаколики українські&raquo;. Пінопласт, коли розчинюється, вся речовина стає в&rsquo;язкою і довго горить&raquo;, &ndash; коментує Дмитро, який приїхав кілька місяців тому на Закарпаття з Вінниці. &ndash; Зостався в Ужгороді, значить будемо робити це тут&raquo;
11 «Робимо «смаколики українські». Пінопласт, коли розчинюється, вся речовина стає в’язкою і довго горить», – коментує Дмитро, який приїхав кілька місяців тому на Закарпаття з Вінниці. – Зостався в Ужгороді, значить будемо робити це тут»
Перукарка Вікторія сьогодні вперше волонтерила. Ще вчора принесла у цілодобовий пункт допомоги в Ужгороді речі і залишила свої контакти. &laquo;Увечері передзвонили і о 7-й ранку я була вже тут, &ndash; пояснює жінка, &ndash; Тут організовуємо доставку, відвантаження. Слідкуємо за порядком, щоб було все складено. Розподіляємо всі речі і продукти на кордони, де є велике скупчення людей&raquo;
12 Перукарка Вікторія сьогодні вперше волонтерила. Ще вчора принесла у цілодобовий пункт допомоги в Ужгороді речі і залишила свої контакти. «Увечері передзвонили і о 7-й ранку я була вже тут, – пояснює жінка, – Тут організовуємо доставку, відвантаження. Слідкуємо за порядком, щоб було все складено. Розподіляємо всі речі і продукти на кордони, де є велике скупчення людей»
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Ірина Бреза

На Радіо Свобода працюю з 2015 року. Закінчила факультет романо-германської філології Ужгородського національного університету. У журналістиці – з 1998 року. Стажувалась у Freie Universität Berlin за програмою для журналістів, у редакції Savannah Morning News. Працювала у регіональних ЗМІ Закарпаття, всеукраїнських виданнях та інформагенціях.

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