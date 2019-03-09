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09 Березень 2019, Київ 10:36
Фотогалереї

Спайдермен, Ктулху і рокер: 11 незвичних портретів Тараса Шевченка – фотогалерея

Буддійський монах, Ктулху, супергерой і навіть Фріда Кало.

Українські ілюстратори руйнують прозаїчно-стереотипний образ Тараса Шевченка як суворого вусаня у смушевій шапці, зображуючи його у різноманітних, нових і яскравих ролях.

І хоч інколи ці експерименти наштовхуються на критику і радикальний опір, утім, прихильників такого сприйняття одного з найвідоміших класиків української літератури все більше.

До чергового дня народження Кобзаря Радіо Свобода публікує 11 робіт українських художників Олександра Грехова, Андрія Єрмоленка, Іллі Стронґовського і Нікіти Тітова, у яких Тарас Шевченко показаний із неочікуваних сторін.
Тарас Шевченко в образі відомої мексиканської художниці Фріди Кало Автор: Олександр Грехов
1 Тарас Шевченко в образі відомої мексиканської художниці Фріди Кало

Автор: Олександр Грехов
Тарас Шевченко в образі Ктулху &ndash; фантастичної істоти з творів-жахів Говарда Лавкрафта Автор: Ілля Стронґовський
2 Тарас Шевченко в образі Ктулху – фантастичної істоти з творів-жахів Говарда Лавкрафта

Автор: Ілля Стронґовський
Тарас Шевченко в образі буддійського монаха В ілюстрації використано рядки із вірша &laquo;Кавказ&raquo; 1845 року: &laquo;Просвітились! та ще й хочем Других просвітити, Сонце правди показати Сліпим, бачиш, дітям!..&raquo; Автор: Андрій Єрмоленко
3 Тарас Шевченко в образі буддійського монаха

В ілюстрації використано рядки із вірша «Кавказ» 1845 року:

«Просвітились! та ще й хочем
Других просвітити,
Сонце правди показати
Сліпим, бачиш, дітям!..»

Автор: Андрій Єрмоленко
Тарас Шевченко в романтично-весняному образі Автор: Нікіта Тітов
4 Тарас Шевченко в романтично-весняному образі

Автор: Нікіта Тітов
Тарас Шевченко в образі бога бешкетування, жартів та обману Локі &ndash; героя фільмів про скандинавського бога-супергероя Тора від Marvel Автор: Олександр Грехов
5 Тарас Шевченко в образі бога бешкетування, жартів та обману Локі – героя фільмів про скандинавського бога-супергероя Тора від Marvel

Автор: Олександр Грехов
Тарас Шевченко в образі Ктулху &ndash; фантастичної істоти з творів-жахів Говарда Лавкрафта Автор: Ілля Стронґовський
6 Тарас Шевченко в образі Ктулху – фантастичної істоти з творів-жахів Говарда Лавкрафта

Автор: Ілля Стронґовський
Тарас Шевченко в образі супергероя, в якому простежується аналогія з Суперменом &ndash; відомим персонажем коміксів та фільмів від DC Автор: Андрій Єрмоленко
7 Тарас Шевченко в образі супергероя, в якому простежується аналогія з Суперменом – відомим персонажем коміксів та фільмів від DC

Автор: Андрій Єрмоленко
Тарас Шевченко в образі Людини-павука &ndash; вигаданого супергероя від Marvel Автор: Олександр Грехов
8 Тарас Шевченко в образі Людини-павука – вигаданого супергероя від Marvel

Автор: Олександр Грехов
Тарас Шевченко в образі місяця з першого фантастичного фільму в історії кінематографу &laquo;Подорож на Місяць&raquo; 1902 року Автор: Ілля Стронґовський
9 Тарас Шевченко в образі місяця з першого фантастичного фільму в історії кінематографу «Подорож на Місяць» 1902 року

Автор: Ілля Стронґовський
Тарас Шевченко в образі рок-виконавця Автор: Андрій Єрмоленко
10 Тарас Шевченко в образі рок-виконавця

Автор: Андрій Єрмоленко
&laquo;Буває, іноді старий Не знає сам, чого зрадіє, Неначе стане молодий, І заспіває… як уміє&raquo; Тарас Шевченко, 1849​ рік Автор: Нікіта Тітов
11 «Буває, іноді старий
Не знає сам, чого зрадіє,
Неначе стане молодий,
І заспіває… як уміє»

Тарас Шевченко, 1849​ рік

Автор: Нікіта Тітов

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