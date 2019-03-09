Спайдермен, Ктулху і рокер: 11 незвичних портретів Тараса Шевченка – фотогалерея

Буддійський монах, Ктулху, супергерой і навіть Фріда Кало.
Українські ілюстратори руйнують прозаїчно-стереотипний образ Тараса Шевченка як суворого вусаня у смушевій шапці, зображуючи його у різноманітних, нових і яскравих ролях.
І хоч інколи ці експерименти наштовхуються на критику і радикальний опір, утім, прихильників такого сприйняття одного з найвідоміших класиків української літератури все більше.
До чергового дня народження Кобзаря Радіо Свобода публікує 11 робіт українських художників Олександра Грехова, Андрія Єрмоленка, Іллі Стронґовського і Нікіти Тітова, у яких Тарас Шевченко показаний із неочікуваних сторін.
Українські ілюстратори руйнують прозаїчно-стереотипний образ Тараса Шевченка як суворого вусаня у смушевій шапці, зображуючи його у різноманітних, нових і яскравих ролях.
І хоч інколи ці експерименти наштовхуються на критику і радикальний опір, утім, прихильників такого сприйняття одного з найвідоміших класиків української літератури все більше.
До чергового дня народження Кобзаря Радіо Свобода публікує 11 робіт українських художників Олександра Грехова, Андрія Єрмоленка, Іллі Стронґовського і Нікіти Тітова, у яких Тарас Шевченко показаний із неочікуваних сторін.
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