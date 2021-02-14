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14 лютого 2021, Київ 17:14
Фотогалереї

День св.Валентина в Україні та світі – фотогалерея

14 лютого всі охочі відзначають День святого Валентина або День всіх закоханих, незважаючи на пандемію коронавірусу та пов'язані з нею обмеження та заходи безпеки.
Наліпки у формі серця на французькому бульдозі на ім&#39;я Ґапі в кав&#39;ярні в Бангкоку, Таїланд, 14 лютого 2021 року
1 Наліпки у формі серця на французькому бульдозі на ім'я Ґапі в кав'ярні в Бангкоку, Таїланд, 14 лютого 2021 року
Люди моляться Богу любові під час релігійної церемонії у святині Пхра Трімурті, щоб побажати удачі у пошуках споріднених душ до Дня святого Валентина в торговому районі Бангкока, Таїланд, 11 лютого 2021 року
2 Люди моляться Богу любові під час релігійної церемонії у святині Пхра Трімурті, щоб побажати удачі у пошуках споріднених душ до Дня святого Валентина в торговому районі Бангкока, Таїланд, 11 лютого 2021 року
Жінка фотографує подругу, яка тримає повітряну кульку у формі серця напередодні Дня святого Валентина в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 13 лютого 2021 року
3 Жінка фотографує подругу, яка тримає повітряну кульку у формі серця напередодні Дня святого Валентина в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 13 лютого 2021 року
Працівник прибирає сніг на вулиці, прикрашеній до Дня закоханих, після сильного снігопаду в центрі Москви, Росія, 13 лютого 2021 року
4 Працівник прибирає сніг на вулиці, прикрашеній до Дня закоханих, після сильного снігопаду в центрі Москви, Росія, 13 лютого 2021 року
Афганський хлопчик продає повітряні кульки під час святкування Дня закоханих у Кабулі, Афганістан, 14 лютого 2021 року
5 Афганський хлопчик продає повітряні кульки під час святкування Дня закоханих у Кабулі, Афганістан, 14 лютого 2021 року
Прикраси на День святого Валентина на Північній галявині Білого дому у Вашингтоні, США, 12 лютого 2021 року
6 Прикраси на День святого Валентина на Північній галявині Білого дому у Вашингтоні, США, 12 лютого 2021 року
Віцепрезидент США Камала Гарріс вітає працівників охорони здоров&#39;я напередодні Дня святого Валентина. Вона разом зі своїм чоловіком принесла для них печиво, як подяку за їхню службу, у медичний центр у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 13 лютого, 2021 року. Кожне печиво обгорнуте запискою, на якій написано:&nbsp;&laquo;Приємного дня закоханих! Ми вдячні вам. Камала і Даг&raquo;
7 Віцепрезидент США Камала Гарріс вітає працівників охорони здоров'я напередодні Дня святого Валентина. Вона разом зі своїм чоловіком принесла для них печиво, як подяку за їхню службу, у медичний центр у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 13 лютого, 2021 року. Кожне печиво обгорнуте запискою, на якій написано: «Приємного дня закоханих! Ми вдячні вам. Камала і Даг»
Флорист у захисній масці для обличчя готує букет у квітковому магазині напередодні Дня закоханих у Парижі, Франція, 12 лютого 2021 року
8 Флорист у захисній масці для обличчя готує букет у квітковому магазині напередодні Дня закоханих у Парижі, Франція, 12 лютого 2021 року
День святого Валентина в Белграді, Сербія, 14 лютого 2021 року
9 День святого Валентина в Белграді, Сербія, 14 лютого 2021 року
Іранська дівчина з подушечкою у формі серця напередодні Дня закоханих у Тегерані, Іран, 13 лютого 2021 року
10 Іранська дівчина з подушечкою у формі серця напередодні Дня закоханих у Тегерані, Іран, 13 лютого 2021 року
М&#39;які іграшки до Дня закоханих в магазині в місті Ксонакатлан у Мексиці. У країні тривають обмеження через коронавірусну інфекцію (COVID-19), Мексика, 12 лютого 2021 року&nbsp;
11 М'які іграшки до Дня закоханих в магазині в місті Ксонакатлан у Мексиці. У країні тривають обмеження через коронавірусну інфекцію (COVID-19), Мексика, 12 лютого 2021 року 
Чоловік несе плюшевого ведмедя напередодні Дня закоханих у Тегерані, Іран, 13 лютого 2021 року
12 Чоловік несе плюшевого ведмедя напередодні Дня закоханих у Тегерані, Іран, 13 лютого 2021 року
Продавець в Бельгії пристосовує коробки під час підготовки спеціальних колекцій до Дня святого Валентина на тлі пандемії коронавірусу в Брюсселі, Бельгія, 12 лютого 2021 року
13 Продавець в Бельгії пристосовує коробки під час підготовки спеціальних колекцій до Дня святого Валентина на тлі пандемії коронавірусу в Брюсселі, Бельгія, 12 лютого 2021 року
Кекси з прикрасою до Дня Святого Валентина в магазині місцевої мережі делікатесів в Берліні на тлі&nbsp;пандемії коронавірусу (COVID-19), Берлін, Німеччина, 12 лютого 2021 року
14 Кекси з прикрасою до Дня Святого Валентина в магазині місцевої мережі делікатесів в Берліні на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19), Берлін, Німеччина, 12 лютого 2021 року
Чорношкірих мавп-білок у лондонському зоопарку годують ласощами з тематичних мішечків напередодні Дня святого Валентина, Лондон, Велика Британія, 10 лютого 2021 року
15 Чорношкірих мавп-білок у лондонському зоопарку годують ласощами з тематичних мішечків напередодні Дня святого Валентина, Лондон, Велика Британія, 10 лютого 2021 року
Пара проходить повз магазин електроніки, прикрашений до Дня святого Валентина в морозний зимовий день в центральній частині Києва, Україна, 12 лютого 2021 року
16 Пара проходить повз магазин електроніки, прикрашений до Дня святого Валентина в морозний зимовий день в центральній частині Києва, Україна, 12 лютого 2021 року

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