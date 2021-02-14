День св.Валентина в Україні та світі – фотогалерея

7 Віцепрезидент США Камала Гарріс вітає працівників охорони здоров'я напередодні Дня святого Валентина. Вона разом зі своїм чоловіком принесла для них печиво, як подяку за їхню службу, у медичний центр у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 13 лютого, 2021 року. Кожне печиво обгорнуте запискою, на якій написано: «Приємного дня закоханих! Ми вдячні вам. Камала і Даг»