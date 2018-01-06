У Криму відомо про 40 геотермальних свердловин. Їх почали бурити геологи, в основному в степовій зоні, ще в 50-60 роках минулого століття в пошуках нафти і газу. Але замість потрібних вуглеводнів з товщі пісковиків на поверхню землі під напором вирвався фонтан термальної води. Глибина кожної свердловини сягає від 1 до 2 кілометрів, температура води доходить до 80 градусів і навіть вище. Нерідко термальна вода має ще й властивості столової мінеральної. Більшість кримських геотермальних свердловин нині затампоновані, тобто їхнє гирло залили шаром бетону або наглухо закрили і опечатали. Іншими ж місцеві жителі продовжують користуватися. Як, наприклад, в селі Низинне Сакського району. Тут колись побудували безкоштовну лазню. У травні минулого року, як розповіли місцеві жителі, її відремонтували. Але від цього сільська лазня не стала виглядати краще, ніж зубожілий сарай.