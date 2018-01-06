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06 Січень 2018, Київ 22:06
Фотогалереї

З легким паром, або як у кримському селі використовують термальну воду

У Криму відомо про 40 геотермальних свердловин. Їх почали бурити геологи, в основному в степовій зоні, ще в 50-60 роках минулого століття в пошуках нафти і газу. Але замість потрібних вуглеводнів з товщі пісковиків на поверхню землі під напором вирвався фонтан термальної води. Глибина кожної свердловини сягає від 1 до 2 кілометрів, температура води доходить до 80 градусів і навіть вище. Нерідко термальна вода має ще й властивості столової мінеральної. Більшість кримських геотермальних свердловин нині затампоновані, тобто їхнє гирло залили шаром бетону або наглухо закрили і опечатали. Іншими ж місцеві жителі продовжують користуватися. Як, наприклад, в селі Низинне Сакського району. Тут колись побудували безкоштовну лазню. У травні минулого року, як розповіли місцеві жителі, її відремонтували. Але від цього сільська лазня не стала виглядати краще, ніж зубожілий сарай.
Низинне (до 1948 року Топаловка) виникло на початку ХХ століття як колонія німців менонітів &ndash; прихильників однієї з течій у протестантів.&nbsp; У 1941 році сталінський режим депортував їх до Поволжя і Казахстану
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Низинне (до 1948 року Топаловка) виникло на початку ХХ століття як колонія німців менонітів – прихильників однієї з течій у протестантів.  У 1941 році сталінський режим депортував їх до Поволжя і Казахстану

Баня в Низинному розташована за 100 метрів від самої свердловини, звідки вода безперебійно надходить по пластиковій трубі
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Баня в Низинному розташована за 100 метрів від самої свердловини, звідки вода безперебійно надходить по пластиковій трубі

У світлий час доби народ приїжджає в безкоштовну сільську лазню із Сімферополя, Гвардійського, Сак
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У світлий час доби народ приїжджає в безкоштовну сільську лазню із Сімферополя, Гвардійського, Сак

Температура термальної води стабільна, + 45. Вона трохи тхне сірководнем
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Температура термальної води стабільна, + 45. Вона трохи тхне сірководнем

Вода з лазні витікає постійно і заболочує навколишню територію
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Вода з лазні витікає постійно і заболочує навколишню територію

Одна з двох водонапірних башт біля геотермальної свердловини помітно просіла
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Одна з двох водонапірних башт біля геотермальної свердловини помітно просіла

Просіли і прилеглі саманні будинки, в яких тепер ніхто не живе
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Просіли і прилеглі саманні будинки, в яких тепер ніхто не живе

На головній вулиці Низинного вівці ходять без пастуха, тісно притулившись одна до одної
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На головній вулиці Низинного вівці ходять без пастуха, тісно притулившись одна до одної

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