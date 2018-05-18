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18 Травень 2018, Київ 23:25
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві та Сімферополі вшанували пам'ять жертв депортації 1944 року

У Києві на Софійській площі пройшов вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. На захід завітав президент України Петро Порошенко. А у Сімферополі до пам'ятного каменю біля залізничного вокзалу сотні людей прийшли покласти квіти і помолитися за тих, хто не пережив трагічних подій 1944 року. Крім кримських татар, в акції взяли участь активісти місцевого Українського культурного центру. Учасники приходили з квітами та кримськотатарськими прапорами, читали колективну молитву (дуа) і згадували тих, хто не зміг повернутися додому з депортації.

18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
У Києві відбулися заходи, приурочені до Дня пам&#39;яті жертв депортації кримськотатарського народу
1 У Києві відбулися заходи, приурочені до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу
Вшанували пам&#39;ять жертв хвилиною мовчання
2 Вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання
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Президент України Петро Порошенко зі сцени заявив, що право кримських татар &laquo;вільно жити на своїй рідній землі&raquo; буде відновлено. За його словами, Росія, з порушенням міжнародного права, змінює демографічну ситуацію в Криму, витісняючи кримських татар і етнічних українців, &laquo;наповнюючи півострів мігрантами з російської глибинки&raquo;
4 Президент України Петро Порошенко зі сцени заявив, що право кримських татар «вільно жити на своїй рідній землі» буде відновлено. За його словами, Росія, з порушенням міжнародного права, змінює демографічну ситуацію в Криму, витісняючи кримських татар і етнічних українців, «наповнюючи півострів мігрантами з російської глибинки»
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У Сімферополі&nbsp;активісти читають колективну молитву біля пам&#39;ятного каменя
6 У Сімферополі активісти читають колективну молитву біля пам'ятного каменя
Після колективної молитви, учасники поклали квіти до пам&#39;ятного каменя
7 Після колективної молитви, учасники поклали квіти до пам'ятного каменя
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На акції зібралося близько 100 осіб із кримськотатарськими прапорами, стрічками, жалобними пам&#39;ятними нагрудними значками
9 На акції зібралося близько 100 осіб із кримськотатарськими прапорами, стрічками, жалобними пам'ятними нагрудними значками
Акція проходила під наглядом російської поліції й ОМОНу
10 Акція проходила під наглядом російської поліції й ОМОНу

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