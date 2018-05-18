Фоторепортаж: у Києві та Сімферополі вшанували пам'ять жертв депортації 1944 року

У Києві на Софійській площі пройшов вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. На захід завітав президент України Петро Порошенко. А у Сімферополі до пам'ятного каменю біля залізничного вокзалу сотні людей прийшли покласти квіти і помолитися за тих, хто не пережив трагічних подій 1944 року. Крім кримських татар, в акції взяли участь активісти місцевого Українського культурного центру. Учасники приходили з квітами та кримськотатарськими прапорами, читали колективну молитву (дуа) і згадували тих, хто не зміг повернутися додому з депортації.



18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб.



Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.