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03 Червень 2019, Київ 17:59
Політика

Пінчук платив сотні тисяч доларів лобісту США за репетиторство – FARA

Віктор Пінчук (архівне фото)

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Український бізнесмен Віктор Пінчук сплачував сотні тисяч доларів американському лобісту за уроки англійської. Про це стало відомо з нових документів , поданих до Мін’юсту США у відповідності до Закону про реєстрацію закордонних агентів США (FARA). Документи подав зареєстрований американський лобіст Даґ Шоен.

Метою переказів коштів, як заявлено в тексті, було «наукове збагачення, навчання та повторення офіційної та вживаної англійської мови, що використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім’ї іноземного замовника», йдеться в документах.

«Нові документи подані, згідно до вимог FARA, лобістом Даґом Шоеном – іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями, приніс скандально відомий звіт, пов’язаний із Полом Манафортом щодо України до Ґреґа Крейґа – зазначає про проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... «репетиторство», – зазначає у своєму твіті дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув’язнення Юлії Тимошенко, яка на той час була одним із основних політичних конкурентів Віктора Януковича.

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Віктор Пінчук працює з Даґом Шоеном для просування філантропічних проектів та персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи, подані раніше до Міністерства юстиції США. Даґ Шоен є близьким до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Біла Клінтона в 1996 році.

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