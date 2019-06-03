Пінчук платив сотні тисяч доларів лобісту США за репетиторство – FARA

Український бізнесмен Віктор Пінчук сплачував сотні тисяч доларів американському лобісту за уроки англійської. Про це стало відомо з нових документів , поданих до Мін’юсту США у відповідності до Закону про реєстрацію закордонних агентів США (FARA). Документи подав зареєстрований американський лобіст Даґ Шоен.

Метою переказів коштів, як заявлено в тексті, було «наукове збагачення, навчання та повторення офіційної та вживаної англійської мови, що використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім’ї іноземного замовника», йдеться в документах.

«Нові документи подані, згідно до вимог FARA, лобістом Даґом Шоеном – іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями, приніс скандально відомий звіт, пов’язаний із Полом Манафортом щодо України до Ґреґа Крейґа – зазначає про проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... «репетиторство», – зазначає у своєму твіті дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув’язнення Юлії Тимошенко, яка на той час була одним із основних політичних конкурентів Віктора Януковича.

Віктор Пінчук працює з Даґом Шоеном для просування філантропічних проектів та персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи, подані раніше до Міністерства юстиції США. Даґ Шоен є близьким до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Біла Клінтона в 1996 році.