14 липня 2026 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбулися дві знакові події: освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі та урочисте відкриття Дальніх печер для паломників і відвідувачів.

Як це було – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.



