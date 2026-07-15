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Перший пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі у Києві та відкриття Дальніх печер Лаври (фоторепортаж)

14 липня 2026 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбулися дві знакові події: освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі та урочисте відкриття Дальніх печер для паломників і відвідувачів.

Як це було – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.


Молебень за Україну в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Києво-Печерської лаври. Київ, 14 липня 2026 року.Разом із священноархімандритом лаври, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм молилися Єпископат Православної церкви України (ПЦУ), братія обителі, монахи зі Святої Гори Афон на чолі з ігуменом Афонського монастиря Есфігмен архімандритом Варфоломієм
1 Молебень за Україну в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Києво-Печерської лаври. Київ, 14 липня 2026 року.

Разом із священноархімандритом лаври, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм молилися Єпископат Православної церкви України (ПЦУ), братія обителі, монахи зі Святої Гори Афон на чолі з ігуменом Афонського монастиря Есфігмен архімандритом Варфоломієм
На молебні також були присутні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, а також інші представники влади та громадськості
2 На молебні також були присутні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, а також інші представники влади та громадськості
Молебень за Україну відбувся в рамках урочистого відкриття Дальніх печер Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» для паломників та відвідувачів. Київ, 14 липня 2026 року
3 Молебень за Україну відбувся в рамках урочистого відкриття Дальніх печер Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» для паломників та відвідувачів. Київ, 14 липня 2026 року
Наприкінці богослужіння предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній виголосив першосвятительське слово.Глава церкви наголосив, що «попри підступність ворога, який щодня намагається винищити українців, зламати морально й духовно, український народ відчуває Божу допомогу та продовжує впевнено рухатися обраним шляхом».Він також наголосив на необхідності остаточно викорінити дух «русского мира», який панував тут протягом останніх десятиліть, щоб у стінах Лаври завжди лунала молитва за український народ, українське військо та державу
4 Наприкінці богослужіння предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній виголосив першосвятительське слово.

Глава церкви наголосив, що «попри підступність ворога, який щодня намагається винищити українців, зламати морально й духовно, український народ відчуває Божу допомогу та продовжує впевнено рухатися обраним шляхом».

Він також наголосив на необхідності остаточно викорінити дух «русского мира», який панував тут протягом останніх десятиліть, щоб у стінах Лаври завжди лунала молитва за український народ, українське військо та державу
Дальні печери – одна з найдавніших святинь Києво-Печерської лаври. Разом із Ближніми печерами вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів (Нижня лавра), в яких у середині XI століття зародився Києво-Печерський монастир. Спочатку печери слугували житлом і місцем молитви ченців, а згодом стали підземним некрополем.Загальна довжина підземних коридорів Дальніх печер, де зберігаються мощі 51 канонізованого святого, становить 293 метри. У серпні 2023 року заповідник тимчасово припинив доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври
5 Дальні печери – одна з найдавніших святинь Києво-Печерської лаври. Разом із Ближніми печерами вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів (Нижня лавра), в яких у середині XI століття зародився Києво-Печерський монастир. Спочатку печери слугували житлом і місцем молитви ченців, а згодом стали підземним некрополем.

Загальна довжина підземних коридорів Дальніх печер, де зберігаються мощі 51 канонізованого святого, становить 293 метри. У серпні 2023 року заповідник тимчасово припинив доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна під час відкриття Дальніх печер Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» для паломників та відвідувачів. Київ, 14 липня 2026 року
6 Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна під час відкриття Дальніх печер Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» для паломників та відвідувачів. Київ, 14 липня 2026 року
Вдень на Соборній площі Лаври відбулося освячення пам'ятного знака Івану Мазепі, Київ, 2026 року.У заході взяли участь українські військові, представники Православної церкви України, Міністерства культури України та Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
7 Вдень на Соборній площі Лаври відбулося освячення пам'ятного знака Івану Мазепі, Київ, 2026 року.

У заході взяли участь українські військові, представники Православної церкви України, Міністерства культури України та Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує чин освячення пам'ятного знака Івану Мазепі. Київ, 14 липня 2026 року
8 Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує чин освячення пам'ятного знака Івану Мазепі. Київ, 14 липня 2026 року
Після богослужіння митрополит Епіфаній звернувся до присутніх. Він наголосив на важливості відновлення історичної правди та відродження Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. За його словами, «повернення нашої історичної пам’яті викликає гостру реакцію ворога, адже війна триває на різних фронтах, зокрема й на історичному, де Росія століттями намагалася знищити українську ідентичність»
9 Після богослужіння митрополит Епіфаній звернувся до присутніх. Він наголосив на важливості відновлення історичної правди та відродження Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За його словами, «повернення нашої історичної пам’яті викликає гостру реакцію ворога, адже війна триває на різних фронтах, зокрема й на історичному, де Росія століттями намагалася знищити українську ідентичність»
Це перший пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі у Києві. 14 липня 2026 року.За підтримки Мазепи наприкінці XVII – на початку XVIII століть звели оборонні мури, церкву Всіх Святих, відреставрували Троїцьку надбрамну церкву, Успенський собор та інші монастирські споруди
10 Це перший пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі у Києві. 14 липня 2026 року.

За підтримки Мазепи наприкінці XVII – на початку XVIII століть звели оборонні мури, церкву Всіх Святих, відреставрували Троїцьку надбрамну церкву, Успенський собор та інші монастирські споруди
Військові під час освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі на території Києво-Печерської лаври. Київ, 14 липня 2026 року
11 Військові під час освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі на території Києво-Печерської лаври. Київ, 14 липня 2026 року
Встановили погруддя Івана Мазепи на території Києво-Печерської лаври 28 червня 2026 року. Відкриття відбулося під час урочистостей до 30-річчя Конституції України
12 Встановили погруддя Івана Мазепи на території Києво-Печерської лаври 28 червня 2026 року. Відкриття відбулося під час урочистостей до 30-річчя Конституції України
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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