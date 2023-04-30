«Поле квітів» під Києвом після російської окупації знову відкрите для відвідувачів

«Добропарк» у перші тижні масштабного вторгнення Росії до України у 2022 році російські військові використовували як базу. Незважаючи на те, що значна частина інфраструктури парку була знищена відступаючими окупаційними військами, мільйони тюльпанів зараз починають цвісти, і 27 квітня парк знову відкрили. КИЇВ – Навесні 2022 року українські військові, які обережно рухалися територією на захід від Києва, покинутою відступаючими під ударами ЗСУ військами Росії, зіткнулися з сюрреалістичною сценою. На території найбільшого в Україні приватного парку «Добропарк» починали розквітати поля екзотичних квітів, які затьмарювали руйнівні наслідки війни довкола.

Директорка «Добропарку» Вікторія Рижкова перебувала в Польщі, коли отримала фото, надіслані українською військовою розвідгрупою. «Це було жахливо», – каже вона, згадуючи, як гортала зображення у квітні 2022 року.

З головної будівлі «Добропарку» залишилася купа обвугленого щебеню, а територія майданчика була всіяна потенційно небезпечними уламками. Керівництво «Добропарку» стверджує, що боїв у цьому місці не було. Й тому незрозуміло, чому було зруйновано головну будівлю парку.

«Добропарк» був створений у 2019 році як «унікальна та стійка зелена зона» в сільській місцевості приблизно за 40 кілометрів на захід від центру Києва. Зі скульптурними садами лаванди, 3 мільйонами тюльпанів і озером, створеним як імітацію знаменитого ставка з ліліями Клода Моне, це місце швидко стало популярним для відвідувачів з Києва.

Невдовзі після вторгнення Росії 2022 року російський командир однієї з колон військової техніки, що прямувала на Київ, обрав парк плацдармом для армії загарбників, і 26 лютого на території «Добропарку» розгорнули російський польовий госпіталь.

«Тут було 340 одиниць бронетехніки», – стверджує Вікторія Рижкова. І додає: «російські солдати жили в будиночках, які були побудовані для наших співробітників, а в наших теплицях влаштували душові».

Після відступу Росії та повернення парку в українські руки, Вікторія Рижкова взялася за роботу. Вона знайшла приватну групу зі знешкодження боєприпасів. Члени групи витратили тиждень на пошуки вибухових предметів у клумбах та решті території, зазначає керівниця парку. Після того сюди змогли переїхати садівники, щоб вирвати бур’яни й повернути форму знаменитим садам.

Сьогодні в «Добропарку» розчистили місце, де стояла зруйнована головна будівля, за винятком левів-охоронців та обвуглених пеньків двох дерев, які стояли біля головного входу в будівлю. Дитяча карусель, встановлена на майданчику, слугує «для того, щоб показати людям, що життя продовжується», каже Вікторія Рижкова.

Зараз у парку живуть поранені українські військові та травмовані війною діти, які гуляють серед квітів та займаються спортом. «Кожні вихідні ми співпрацюємо з військовими госпіталями та психологами. Це дуже важливо, просто зробити цей світ кращим», – каже Вікторія Рижкова.