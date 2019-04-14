Тисячі прихильників чинного президента України і кандидата на цю посаду Петра Порошенка зайшли на територію НСК «Олімпійський» і свотографувалися із кандидатом. Раніше вони знаходилися під стадіоном, в той момент Порошенко спілкувався із журналістами. Порошенко близько години спілкувався з представниками ЗМІ, попередньо давши Зеленському 40-45 хвилин, на те, щоб прибути на зустріч. Опонент не з’явився. Наразі Володимир Зеленський не коментував нинішні події під НСК. Президент ще раз закликав свого опонента прийти на офіційні дебати, які мають, відповідно до закону, відбутися на «Суспільному» 19 квітня, зазначивши, що він планує там бути. Він також додав, що завтра його та Зеленського запрошено на «Свободу слова» на телеканалі ICTV, тому вони можуть зустрітися і там. Заплановані дебати були сході на політичну, агітаційну акцію одного із кандидатів у президенти. 8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.