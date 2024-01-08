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#ВУКРАЇНІ

Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни

Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни
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Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни

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Зимові свята більшість українських військових зустрінуть далеко від дому, на фронті. Але у темряві воєнного часу має бути місце світлим почуттям та надії. Наприкінці року дружини та дівчата українських воїнів, незважаючи на смертельну небезпеку, самі вирушають до коханих у зону бойових дій.

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Тому найбажаніший подарунок для бійців привозить потяг до прифронтового Краматорська, щоб нагадати, заради чого українці продовжують боротьбу. Дві дівчини їдуть поїздом з Києва до Краматорська, одна – на зустріч із коханим, якого зустріла у військовому шпиталі. Інша – дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини. Про кохання під час війни – #ВУкраїні.

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