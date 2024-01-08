Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни

Тому найбажаніший подарунок для бійців привозить потяг до прифронтового Краматорська, щоб нагадати, заради чого українці продовжують боротьбу. Дві дівчини їдуть поїздом з Києва до Краматорська, одна – на зустріч із коханим, якого зустріла у військовому шпиталі. Інша – дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини. Про кохання під час війни – #ВУкраїні.