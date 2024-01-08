Тому найбажаніший подарунок для бійців привозить потяг до прифронтового Краматорська, щоб нагадати, заради чого українці продовжують боротьбу. Дві дівчини їдуть поїздом з Києва до Краматорська, одна – на зустріч із коханим, якого зустріла у військовому шпиталі. Інша – дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини. Про кохання під час війни – #ВУкраїні.
Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни
Зимові свята більшість українських військових зустрінуть далеко від дому, на фронті. Але у темряві воєнного часу має бути місце світлим почуттям та надії. Наприкінці року дружини та дівчата українських воїнів, незважаючи на смертельну небезпеку, самі вирушають до коханих у зону бойових дій.
Випуски
-
19:00, 01 січня 2024
Чи буде обмін? Чому цивільні полонені не повертаються додому? | #ВУКРАЇНІ
-
19:00, 25 грудня 2023
Історія двійнят, які вижили під час авіаудару по маріупольському пологовому | #ВУкраїні
-
19:00, 11 грудня 2023
«Обережно, міни!»: небезпечна робота ДСНС та як не підірватися на міні | #ВУКРАЇНІ
-
19:00, 04 грудня 2023
Втекти від мобілізації: прикордонники показали як ловлять ухилянтів | #ВУКРАЇНІ
-
09:00, 28 листопада 2023
Українські музейні експонати в Росії — як відроджується загублений народний промисел | #ВУкраїні
-
19:00, 20 листопада 2023
«Нас продали в рабство»: свідчення українки, яка пережила російський полон | #ВУкраїні
Форум