Пожежу в Соборі у Нанті взяли під контроль. Головна версія – підпал (відео)
Прокурор Нанту заявив, що пожежа розпочалася у трьох місцях. Поки головна версія – підпал. Він також розповів, що вогонь знищив орган. Рано вранці у місті Нант, що на заході Франції, сталася пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Це один із найбільших готичних соборів у Франції та найбільший у регіоні Бретань. Відео REUTERS.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ