«Вони нас не залякають». 5 років правди про Крим

«Крим.Реалії» в ефірі - 5 років. Проект української служби «Радіо Свобода» стартував у 2014-му – у розпал анексії. Весною 2014-го головний редактор Крим.Реалії Володимир Притула зібрав команду кримських журналістів. Вже за місяць від початку роботи команда Крим.Реалії винайняла офіс у Сімферополі. Втім, одразу ж журналістів почали переслідувати. ФСБ викликало журналістів на допити. Частину вдалося залякати, інші виїхали на материкову Україну. Крим.Реалії розповідали про теми, які іншими кримськими ЗМІ замовчувалися. Репресії проти кримських татар та інших політв’язнів, корупційні схеми місцевих чиновників, про посуху і провальні туристичні сезони. Наталія Поклонська заблокувала сайт на півострові. Радіо Крим. Реалії переросло у цілодобовий канал на частоті 105,9 ФМ. Сигнал покриває північно-східний Крим. Телепроект Крим.Реалії – це щотижнева аналітична програма з унікальним кримським контентом. Українською мовою програму можна дивитися в ефірі «телеканалу новин 24» та на каналі UA:Крим. Російськомовна версія транслюється на каналі Настоящее Время для аудиторії із пострадянського простору. На YouTube-каналі проекту вже 58 мільйонів переглядів. А на Facebook сторінку підписалося понад 125 тисяч людей. Десятки журналістів та активістів в окупованому Криму продовжують співпрацювати з Крим.Реалії. Як «Крим.Реалії» влаштовані зсередини?