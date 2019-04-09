Праворадикали, прихильники партії «Національний корпус» і наближеної до неї організації «Національні дружини» 9 квітня сходили до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України й звернулися із вимогами покарати винних у корупції в оборонці. Акцію завершили під стінами Адміністрації президента, де запустили в небо повітряні кульки із малюнком «свинарчуків» – символ корупціонерів в оборонці, як вони пояснюють. Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» не вперше влаштовують такі акції з вимогами взяти під варту фігурантів журналістського розслідування «Бігус.інфо» Олега Гладковського та його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки. Акції відбувалися як у столиці, так і в регіонах України. У Генпрокуратурі України раніше заявляли про відкрите провадження щодо корупції в оборонці. Триває слідство. А в парламенті засідала тимчасова слідча комісія, яка ухвалила рішення про перевірку оборонного сектору. В свою чергу, президент України Петро Порошенко звільнив із посади одного з фігурантів справи – першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. А 8 квітня президент заявив, що «ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петром Порошенком більше призначено не буде».