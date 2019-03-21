Прем’єр Нової Зеландії про нападника на мечеті: «Ви ніколи не почуєте від мене його ім'я»

Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після стрілянини у двох мечетях у Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей, заявила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн. Вона висловила сподівання, що заборона почне діяти 11 квітня. Власникам такої зброї, що не володіють особливою ліцензією, запропонують здати її. Уряд розробляє програму з викупу такої зброї. У місті Крайстчерч 15 березня загинули 50 людей, ще 40 зазнали поранень, коли 28-річний австралієць увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Ця особа, яка висловлювала расистські погляди, перед початком стрілянини поширила так званий «маніфест», в якому описує мотиви свого вчинку.