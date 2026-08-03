Це батьки родини – подружжя Артем та Олена, а також їхні троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання російської ракети настільки понівечені, що хто є хто зможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.
«Три покоління пішли з цієї землі». Як прощалися із родиною Воронових, які загинули від удару РФ
У Радушному на Дніпропетровщині попрощалися з п'ятьма членами родини Воронових, тіла яких вдалося упізнати після удару по селу в ніч проти 30 липня
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