«Три покоління пішли з цієї землі». Як прощалися із родиною Воронових, які загинули від удару РФ

3 На прощання з Вороновими зібралося усе село – понад 200 жителів. Люди кажуть – багатодітна родина була віруючою, і про дітей і про дорослих тут говорять лише найкраще. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.



Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває