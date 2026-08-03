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«Три покоління пішли з цієї землі». Як прощалися із родиною Воронових, які загинули від удару РФ

У Радушному на Дніпропетровщині попрощалися з п'ятьма членами родини Воронових, тіла яких вдалося упізнати після удару по селу в ніч проти 30 липня

Це батьки родини – подружжя Артем та Олена, а також їхні троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання російської ракети настільки понівечені, що хто є хто зможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.

Іграшки, квіти та свічки довкола фото членів родини Воронових на місці, де колись стояв їхній дім. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.У домівку багатодітної сім'ї у ніч проти 30 липня влучила російська ракета. Тоді загинули усіх 10 людей, які перебували в домі
1 Іграшки, квіти та свічки довкола фото членів родини Воронових на місці, де колись стояв їхній дім. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.

У домівку багатодітної сім'ї у ніч проти 30 липня влучила російська ракета. Тоді загинули усіх 10 людей, які перебували в домі
Чоловіки тримають хрести з фотографіями загиблого батька родини Артема Воронова та доньки Емілії. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.3 серпня у Радушному на Дніпропетровщині прощалися з 5 членами сім'ї Воронових, яких вдалося упізнати: батьками родини – подружжям Артемом та Оленою, а також їхніми трьома дітьми: Марком, Азарієм Ілаєм та Емілією
2 Чоловіки тримають хрести з фотографіями загиблого батька родини Артема Воронова та доньки Емілії. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.

3 серпня у Радушному на Дніпропетровщині прощалися з 5 членами сім'ї Воронових, яких вдалося упізнати: батьками родини – подружжям Артемом та Оленою, а також їхніми трьома дітьми: Марком, Азарієм Ілаєм та Емілією
На прощання з Вороновими зібралося усе село – понад 200 жителів. Люди кажуть – багатодітна родина була віруючою, і про дітей і про дорослих тут говорять лише найкраще. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває
3 На прощання з Вороновими зібралося усе село – понад 200 жителів. Люди кажуть – багатодітна родина була віруючою, і про дітей і про дорослих тут говорять лише найкраще. Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року.

Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває
П'ять трун підняли на плечі і понесли в останню путь
4 П'ять трун підняли на плечі і понесли в останню путь
Відспівування п'ятьох членів родини Воронових, які загинули внаслідок ракетного удару Росії по їхньому будинку...Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року
5 Відспівування п'ятьох членів родини Воронових, які загинули внаслідок ракетного удару Росії по їхньому будинку...
Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року
«Вижила лише я і мої два брати», – написала у соцмережах донька родини Воронових. У сім'ї було 10 дітей
6 «Вижила лише я і мої два брати», – написала у соцмережах донька родини Воронових. У сім'ї було 10 дітей
Похоронна процесія. Односельці проводять в останню путь 5-тьох членів родини Воронових, тіла яких вдалося упізнати після ракетного удару Росії.Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року
7 Похоронна процесія. Односельці проводять в останню путь 5-тьох членів родини Воронових, тіла яких вдалося упізнати після ракетного удару Росії
.Радушне, Дніпропетровська область, 3 серпня 2026 року
Іграшки та квіти на трунах загиблих дітей та внука родини Воронових, з якими 3 серпня попрощалися на Дніпропетровщині
8 Іграшки та квіти на трунах загиблих дітей та внука родини Воронових, з якими 3 серпня попрощалися на Дніпропетровщині
Прощання із Вороновими...
9 Прощання із Вороновими...
Похорони п'ятьох убитих російською ракетою членів родини Воронових. Ще п'ятеро понівечених тіл повернуть собі ім'я після ДНК-експертизи. І тоді буде друга церемонія прощання.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
10 Похорони п'ятьох убитих російською ракетою членів родини Воронових. Ще п'ятеро понівечених тіл повернуть собі ім'я після ДНК-експертизи. І тоді буде друга церемонія прощання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
Доля ще чотирьох дітей, які перебували в будинку під час влучання ракети РФ, – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
11 Доля ще чотирьох дітей, які перебували в будинку під час влучання ракети РФ, – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артема – досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України

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