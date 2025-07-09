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«Вільний козак вільної України». Прощання із Романом Орищенком у Києві (фоторепортаж)

У Києві попрощалися із загиблим командиром взводу 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Романом Орищенком. Він мав позивний «Орлик».

Роман був істориком, одним із лідерів «Пласту», співзасновником Самооборони Майдану і активним учасником Революції гідності. З перших днів повномасштабної війни – на передовій. Воював на Київщині, Донеччині, брав участь у боях за Бахмут, Вугледар. Нагороджений орденом «За мужність».

У Романа залишилися дружина, донька та син, який теж служить у ЗСУ.

У Михайлівському золотоверхому соборі Києва прощаються з загиблим командиром взводу 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Романом Орищенком на псевдо «Орлик».Роман загинув 2 липня на Покровському напрямку. Йому було 47 років
1 У Михайлівському золотоверхому соборі Києва прощаються з загиблим командиром взводу 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Романом Орищенком на псевдо «Орлик».
Роман загинув 2 липня на Покровському напрямку. Йому було 47 років
Попрощатися із Орищенком прийшли рідні, друзі, побратими та пластуни.Роман був одним із лідерів «Пласту». «Пластовий метод він добре знав і застосовував його в армії. Він спочатку готував команду, як на пластовому таборі, а згодом став командиром роти у бригаді «Чорних запорожців»», написав у фейсбуці друг Орищенка, голова Крайової Ради «Пласту», – історик Юрій Юзич.
2 Попрощатися із Орищенком прийшли рідні, друзі, побратими та пластуни.
Роман був одним із лідерів «Пласту».
«Пластовий метод він добре знав і застосовував його в армії. Він спочатку готував команду, як на пластовому таборі, а згодом став командиром роти у бригаді «Чорних запорожців»», написав у фейсбуці друг Орищенка, голова Крайової Ради «Пласту», – історик Юрій Юзич.
Прощання із Романом Орищенком. Київ, 9 липня 2025 рокуОрищенка називають одним із ключових творців Самооборони Майдану взимку 2013-2014 років.Та й першу апаратуру для озвучки виступів на Майдані привіз саме він.
3 Прощання із Романом Орищенком. Київ, 9 липня 2025 року
Орищенка називають одним із ключових творців Самооборони Майдану взимку 2013-2014 років.
Та й першу апаратуру для озвучки виступів на Майдані привіз саме він.
Прощання з Романом Орищенко на Майдані Незалежності у Києві.«Ми втратили наставника, ми втратили батька, ми втратили порядного мужа. Але ми і радіємо, тому що ми його мали. Ми мали його, як орієнтир. Ми радіємо, тому що він нас навчав, тому що ми вчилися у нього. Ми радіємо, тому що ми маємо що згадати», – каже про Орищенка його побратим, учасник Майданів, музикант Святослав Бойко.
4 Прощання з Романом Орищенко на Майдані Незалежності у Києві.

«Ми втратили наставника, ми втратили батька, ми втратили порядного мужа. Але ми і радіємо, тому що ми його мали. Ми мали його, як орієнтир. Ми радіємо, тому що він нас навчав, тому що ми вчилися у нього. Ми радіємо, тому що ми маємо що згадати», – каже про Орищенка його побратим, учасник Майданів, музикант Святослав Бойко.
«Людина пішла, але вона живе у своїх діях. живе в пам'яті нашій. І ми його згадуємо в домайданівські часи, ми його згадуємо в майданівські часи, ми згадуємо весь його героїчний чин, який будувався на одному принципі: Україна понад усе! То для нього були не просто слова», – каже побратим Романа. «Ми втратили великого воїна, вільного козака вільної України», – додає він
5 «Людина пішла, але вона живе у своїх діях. живе в пам'яті нашій. І ми його згадуємо в домайданівські часи, ми його згадуємо в майданівські часи, ми згадуємо весь його героїчний чин, який будувався на одному принципі: Україна понад усе! То для нього були не просто слова», – каже побратим Романа. «Ми втратили великого воїна, вільного козака вільної України», – додає він
Роман Орищенко народився у Тальному на Черкащині. Закінчив історично-юридичний факультет Черкаського національного університету. Там, у 2019 році, захистив дисертацію та здобув наковий ступінь кандидата історичних наук.
6 Роман Орищенко народився у Тальному на Черкащині. Закінчив історично-юридичний факультет Черкаського національного університету.
Там, у 2019 році, захистив дисертацію та здобув наковий ступінь кандидата історичних наук.
Із перших днів повномасштабного російського вторгнення Роман Орищенко пішов боронити Україну. Воював на Київщині, Донеччині, брав участь у боях за Бахмут, Вугледар
7 Із перших днів повномасштабного російського вторгнення Роман Орищенко пішов боронити Україну.
Воював на Київщині, Донеччині, брав участь у боях за Бахмут, Вугледар
Під час прощання з Романом Орищенком на Майдані Незалежності у Києві. 9 липня 2025 року
8 Під час прощання з Романом Орищенком на Майдані Незалежності у Києві. 9 липня 2025 року
«Ми втратили великого воїна, вільного козака вільної України», – сказав Радіо Свобода про Романа Орищенка його побратим Святослав Бойко
9 «Ми втратили великого воїна, вільного козака вільної України», – сказав Радіо Свобода про Романа Орищенка його побратим Святослав Бойко
Поховають Романа Орищенка в Києві на Берковецькому кладовищі
10 Поховають Романа Орищенка в Києві на Берковецькому кладовищі
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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