«Вільний козак вільної України». Прощання із Романом Орищенком у Києві (фоторепортаж)

У Києві попрощалися із загиблим командиром взводу 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Романом Орищенком. Він мав позивний «Орлик».

Роман був істориком, одним із лідерів «Пласту», співзасновником Самооборони Майдану і активним учасником Революції гідності. З перших днів повномасштабної війни – на передовій. Воював на Київщині, Донеччині, брав участь у боях за Бахмут, Вугледар. Нагороджений орденом «За мужність».

У Романа залишилися дружина, донька та син, який теж служить у ЗСУ.