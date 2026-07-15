Остання путь братів Мосейчуків з Калинівки на Київщині

Наприкінці червня вони зникли з власного будинку. 3 липня родичі повідомили про це поліцію. Невдовзі вже затримали перших підозрюваних, а 9 липня тіла братів із вогнепальними пораненнями знайшли закопаними у лісосмузі в Полтавській області. За версією слідства, братів викрали та вбили військовослужбовці 155 бригади. А діяли вони, нібито, за наказом комбрига Станіслава Лучанова.

Раніше односельці загиблих братів у коментарі нашим журналістам підтвердили, що у дружини Лучанова був конфлікт з одним із братів Мосейчуків.

Наразі за підозрою у причетності до вбивства затримали 10 людей, серед них і командир 155 бригади Лучанов. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Але у залі суду він заявив, що своєї провини не визнає.