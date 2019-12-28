Декілька сотень прихильників Православної церкви Сербії 27 грудня 2019 року пізно ввечері перед будівлею Посольства Чорногорії в сербській столиці жбурляли димові шашки, яйця та вигукували: «Чорногорія та Сербія – одна родина!», «Косово – серце Сербії!». Також вони закликали оголосити посла Чорногорії персоною нон-ґрата. Сербська православна церква стверджує, що влада Чорногорії може захопити її майно згідно з новим законом, який прийняли 26 грудня цього року. Відповідно до закону, об’єкти культу та землі, які належали державі до 1918 року, стануть державною власністю та частиною культурної спадщини Чорногорії, якщо не буде доказів, які б підтверджували різні права власності. Подгориця наполягає на тому, що законопроект відповідає сучасним правовим стандартам Європейського Союзу і на діяльність Сербської православної церкви це не вплине. Суперечка випливає з широко поляризованих інтерпретацій історичного суверенітету та етнічної ідентичності Чорногорії, версії яких заперечує Сербська православна церква та сербські націоналісти. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)