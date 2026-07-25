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У Києві продовжують вимагати повернення Федорова

«Картонковий протест» у Києві продовжується. Акція розпочалася після рішення президента Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. 24 липня на вулиці столиці вийшли близько 1000 людей. Протестувальники продовжують вимагати повернення Федорова. Проте, кажуть, що це не всі їхні вимоги.


«Картонковий протест» у Києві продовжується. Акція розпочалася після рішення президента Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Київ, 24 липня 2026 року
1 «Картонковий протест» у Києві продовжується. Акція розпочалася після рішення президента Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Київ, 24 липня 2026 року
24 липня на вулиці столиці вийшли близько 1000 людей. Київ, 24 липня 2026 року
2 24 липня на вулиці столиці вийшли близько 1000 людей. Київ, 24 липня 2026 року
Протестувальники продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року
3 Протестувальники продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року
Люди оцінили призначення нового головкома ЗСУ. Київ, 24 липня 2026 року
4 Люди оцінили призначення нового головкома ЗСУ. Київ, 24 липня 2026 року
Проте, кажуть, що це не всі їхні вимоги
5 Проте, кажуть, що це не всі їхні вимоги
Протестувальники вважають, що в Міністерстві у справах ветеранів міністром має бути ветеран і виступають проти призначення на цю посаду Віталія Кіма. Київ, 24 липня 2026 року
6 Протестувальники вважають, що в Міністерстві у справах ветеранів міністром має бути ветеран і виступають проти призначення на цю посаду Віталія Кіма. Київ, 24 липня 2026 року
Люди обіцяють зробити протест безстроковим. Київ, 24 липня 2026 року
7 Люди обіцяють зробити протест безстроковим. Київ, 24 липня 2026 року
Під час акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року
8 Під час акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року
Як і в попередні рази, акція протесту розпочалася з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. Київ, 24 липня 2026 року
9 Як і в попередні рази, акція протесту розпочалася з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. Київ, 24 липня 2026 року
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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