Рада ухвалила у першому читанні «конфіскацію незаконних активів» – відео

Верховна Рада ухвалила 11 вересня в першому читанні законопроєкт 1031 щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів, поданий президентом Володимиром Зеленським. «За» проголосували 316 депутатів. Критики законопроєкту, тим часом, закликають вносити правки до другого читання, аби відповідальність за незаконне збагачення КСУ не визнав знову антиконституційним, як уже трапилося у лютому цього року.