Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Вересень 2019, Київ 19:17
Відео

Рада ухвалила у першому читанні «конфіскацію незаконних активів» – відео

Рада ухвалила у першому читанні «конфіскацію незаконних активів» – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:31 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Верховна Рада ухвалила 11 вересня в першому читанні законопроєкт 1031 щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів, поданий президентом Володимиром Зеленським. «За» проголосували 316 депутатів. Критики законопроєкту, тим часом, закликають вносити правки до другого читання, аби відповідальність за незаконне збагачення КСУ не визнав знову антиконституційним, як уже трапилося у лютому цього року.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG