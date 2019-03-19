Парламент продовжує розгляд законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це уже другий пленарний тиждень Верховної Ради, на якому розглядають поправки до закону. Втім, до голосування ще далеко, адже до розгляду законопроекту в другому читанні було подано понад 2 тисячі правок. За весь період депутати розглянули лише чверть таких змін. Навіщо й хто «під куполом» затягує розгляд мовного питання і чи встигнуть ухвалити рішення до президентських виборів? Про це Радіо Свобода дізнавалося у стінах парламенту.