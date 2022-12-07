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Життя у фотографіях: пам'яті Івана Гватя, багаторічного співробітника Радіо Свобода

Іван Гвать народився 1950 року у селі Ряшеві у східній Словаччині в українській родині. Після закінчення Української гімназії у Пряшеві (ЧССР, 1968 р.), вивчав філософію, історію і філологію в університетах Урбаніана (Рим) та Людвіґ-Максиміліанеум (Мюнхен).

Відмовився повернутися до Чехословацької Соціалістичної Республіки, комуністичним режимом заочно був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Під псевдонімом Юрій Маєрник працював в Українській редакції Радіо Свобода у Мюнхені (1973–94), Києві (1995-98) і Празі (1998- 2003). Автор радіопередач і статей, спрямованих на об’єктивне трактування історії і найновіших подій в Україні, українській діаспорі та українських церквах.

Вважався одним із найкращих дослідників Української греко-католицької церкви (УГКЦ), українських меншин Словаччини та Польщі.

Після завершення праці на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Празі повернувся в рідне село Ряшів у Словаччині і продовжив писати для багатьох українських і зарубіжних видань, зокрема і для Української редакції Радіо Свобода та проєкту Крим.Реалії.

Іван Гвать пішов із життя 30 листопада у Словаччині.

Іван Гвать в рідному Ряшеві, Словаччина, фото періоду 2017-2018-го років
1 Іван Гвать в рідному Ряшеві, Словаччина, фото періоду 2017-2018-го років
Іван Гвать (праворуч) з папою Іваном Павлом II., Рим, Італія, січень 1983 року
2 Іван Гвать (праворуч) з папою Іваном Павлом II., Рим, Італія, січень 1983 року
Іван Гвать (ліворуч) та перший президент України Леонід Кравчук (у центрі) під час інтерв&#39;ю на Радіо Свобода, Київ. Фото періоду 1995-1998 років, коли Іван Гвать під псевдонімом Юрій Маєрник працював в Українській редакції Радіо Свобода у Києві
3 Іван Гвать (ліворуч) та перший президент України Леонід Кравчук (у центрі) під час інтерв'ю на Радіо Свобода, Київ. Фото періоду 1995-1998 років, коли Іван Гвать під псевдонімом Юрій Маєрник працював в Українській редакції Радіо Свобода у Києві
Іван Гвать з колегами з Радіо Свобода. Фото періоду 1995-1998 років, коли Іван Гвать працював в Українській редакції Радіо Свобода у Києві
4 Іван Гвать з колегами з Радіо Свобода. Фото періоду 1995-1998 років, коли Іван Гвать працював в Українській редакції Радіо Свобода у Києві
Іван Гвать і Шарль Азнавур (ліворуч), Рим, Італія, 1969-й рік
5 Іван Гвать і Шарль Азнавур (ліворуч), Рим, Італія, 1969-й рік
Іван Гвать з дружиною Евеліною у своїй празькій квартирі. Подружжя працювало в Українській редакції Радіо Свобода у Празі, Чехія в 1998-2003-му роках. В етері вони були відомі як Юрій Маєрник та Галина Мовчан
6 Іван Гвать з дружиною Евеліною у своїй празькій квартирі. Подружжя працювало в Українській редакції Радіо Свобода у Празі, Чехія в 1998-2003-му роках. В етері вони були відомі як Юрій Маєрник та Галина Мовчан
Іван Гвать на зустрічі лемків у Києві, 28 квітня 1997 року. Праворуч на фото &ndash; Михайло Горинь
7 Іван Гвать на зустрічі лемків у Києві, 28 квітня 1997 року.

Праворуч на фото – Михайло Горинь
Іван Гвать із сестрою Анною (ліворуч) та мамою, Ряшів, Словаччина, 2010 року
8 Іван Гвать із сестрою Анною (ліворуч) та мамою, Ряшів, Словаччина, 2010 року
Іван Гвать із своєю тіткою-черницею (праворуч) &ndash; сестра Габріела, фото періоду 2005-2006 років
9 Іван Гвать із своєю тіткою-черницею (праворуч) – сестра Габріела, фото періоду 2005-2006 років
Іван Гвать та &nbsp;словацький мистецтвознавець та фольклорист Микола Мушинка (ліворуч), Мюнхен, 1988 року
10 Іван Гвать та  словацький мистецтвознавець та фольклорист Микола Мушинка (ліворуч), Мюнхен, 1988 року
Цивільний шлюб Івана та Евеліни Гватів. Нью-Йорк, США, 27 вересня 1987 року
11 Цивільний шлюб Івана та Евеліни Гватів. Нью-Йорк, США, 27 вересня 1987 року
Іван Гвать із родиною: (зліва направо) братом Франтішком, батьком Яном та мамою Анною
12 Іван Гвать із родиною: (зліва направо) братом Франтішком, батьком Яном та мамою Анною

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