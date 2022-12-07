Життя у фотографіях: пам'яті Івана Гватя, багаторічного співробітника Радіо Свобода

Відмовився повернутися до Чехословацької Соціалістичної Республіки, комуністичним режимом заочно був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Під псевдонімом Юрій Маєрник працював в Українській редакції Радіо Свобода у Мюнхені (1973–94), Києві (1995-98) і Празі (1998- 2003). Автор радіопередач і статей, спрямованих на об’єктивне трактування історії і найновіших подій в Україні, українській діаспорі та українських церквах.

Вважався одним із найкращих дослідників Української греко-католицької церкви (УГКЦ), українських меншин Словаччини та Польщі.

Після завершення праці на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Празі повернувся в рідне село Ряшів у Словаччині і продовжив писати для багатьох українських і зарубіжних видань, зокрема і для Української редакції Радіо Свобода та проєкту Крим.Реалії.

Іван Гвать пішов із життя 30 листопада у Словаччині.