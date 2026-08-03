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Прощання на Дніпропетровщині з членами багатодітної сім'ї, які загинули через ракетний удар РФ

Прощання на Дніпропетровщині з членами багатодітної сім'ї, які загинули через ракетний удар РФ
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Прощання на Дніпропетровщині з членами багатодітної сім'ї, які загинули через ракетний удар РФ

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У Радушному на Дніпропетровщині попрощалися з п'ятьма членами родини Воронових, тіла яких вдалося упізнати після удару по селу в ніч проти 30 липня.

Це батьки родини – подружжя Артем та Олена, а також їхні троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артемчика - досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.
На прощання з Вороновими зібралось усе село – понад 200 жителів. Люди кажуть – багатодітна родина була віруючою, і про дітей і про дорослих тут говорять лише найкраще.

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