Прощання на Дніпропетровщині з членами багатодітної сім'ї, які загинули через ракетний удар РФ

Це батьки родини – подружжя Артем та Олена, а також їхні троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля ще чотирьох дітей – Захарія, Домініки, Віоріки та Федеріки, а також півторарічного онука Артемчика - досі залишається невідомою. Тіла після влучання настільки понівечені, що встановити особи допоможе лише ДНК-експертиза, яка все ще триває.

На прощання з Вороновими зібралось усе село – понад 200 жителів. Люди кажуть – багатодітна родина була віруючою, і про дітей і про дорослих тут говорять лише найкраще.