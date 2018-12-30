Фотохроніка 2018-го у світлинах кореспондентів Радіо Свобода

7 Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай зустрічається з посадовцями з пакистанського району Сват в Ісламабаді 31 березня. Малала повернулася до Пакистану 29 березня. Це перша поїздка дівчини до своєї рідної країни з 2012 року. На Малалу вчинили замах бойовики-таліби, коли вона поверталася додому зі школи. Дівчина отримала важкі поранення голови і шиї, і була перевезена на лікування до Великобританії. Малала Юсафзай бореться за права дівчат на освіту в Пакистані. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)