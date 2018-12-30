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30 Грудень 2018, Київ 18:31
Фотогалереї

Фотохроніка 2018-го у світлинах кореспондентів Радіо Свобода

Від орлиного полювання в Казахстані до мирної революції в Вірменії. Найяскравіші фотографії, зроблені кореспондентами Радіо Свобода/Вільна Європа
Робітники розбирають будинок в місті Хандига, Росія, 2 лютого. Зсуви землі, викликані нерівномірним таненням вічної мерзлоти щоліта, призводять до провисання і обвалення таких будівель, як цей житловий будинок радянських часів. Дізнайтеся більше про людей, які працюють в республіці Саха-Якутія в Росії в зимові місяці, коли температура регулярно опускається нижче ніж мінус 50 градусів за Цельсієм, в нашій фотогалереї &laquo;Найхолодніші люди на Землі&raquo; The Coldest People on Earth&nbsp;(Еймос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
1 Робітники розбирають будинок в місті Хандига, Росія, 2 лютого. Зсуви землі, викликані нерівномірним таненням вічної мерзлоти щоліта, призводять до провисання і обвалення таких будівель, як цей житловий будинок радянських часів. Дізнайтеся більше про людей, які працюють в республіці Саха-Якутія в Росії в зимові місяці, коли температура регулярно опускається нижче ніж мінус 50 градусів за Цельсієм, в нашій фотогалереї «Найхолодніші люди на Землі» The Coldest People on Earth (Еймос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Прихильниця Міхеїла Саакашвілі бере участь у &laquo;Марші за майбутнє&raquo;, який організував у Києві опозиційний політик, лідер партії &laquo;Рух нових сил&raquo; Міхеїл Саакашвілі 4 лютого. Тисячі людей пройшли українською столицею, закликаючи до відставки президента Петра Порошенка. 12 лютого українські силовики затримали Саакашвілі в Києві та депортували його. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
2 Прихильниця Міхеїла Саакашвілі бере участь у «Марші за майбутнє», який організував у Києві опозиційний політик, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі 4 лютого. Тисячі людей пройшли українською столицею, закликаючи до відставки президента Петра Порошенка. 12 лютого українські силовики затримали Саакашвілі в Києві та депортували його. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
Юні піонери позують під час параду в Мінську, Білорусь, 8 лютого. Більше ніж 500 членів молодіжної групи приїхали з усієї країни, щоб взяти участь в параді в Палаці спорту ім. Уруччі. (Влад Гридзін, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
3 Юні піонери позують під час параду в Мінську, Білорусь, 8 лютого. Більше ніж 500 членів молодіжної групи приїхали з усієї країни, щоб взяти участь в параді в Палаці спорту ім. Уруччі. (Влад Гридзін, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
Студенти на демонстрації в Тбілісі вимагають поліпшення трудового кодексу, Грузія, 14 лютого. Демонстрація відбулася наступного дня після того, як на будівельному майданчику загинув молодий працівник. Протестуючі продемонстрували свою солідарність з працівниками, які були поранені або вбиті на роботі. (Мзія Саганелідзе, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
4 Студенти на демонстрації в Тбілісі вимагають поліпшення трудового кодексу, Грузія, 14 лютого. Демонстрація відбулася наступного дня після того, як на будівельному майданчику загинув молодий працівник. Протестуючі продемонстрували свою солідарність з працівниками, які були поранені або вбиті на роботі. (Мзія Саганелідзе, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Казахський мисливець беркутчі (мисливець з беркутами), бере участь в національному мисливському конкурсі в Уральську, Казахтан, 25 лютого. Детальніше про мисливців на орлів читайте в нашій історії. (Петро Троценко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
5 Казахський мисливець беркутчі (мисливець з беркутами), бере участь в національному мисливському конкурсі в Уральську, Казахтан, 25 лютого. Детальніше про мисливців на орлів читайте в нашій історії. (Петро Троценко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
Дзінара Алімбекава, яка завоювала золоту медаль в естафеті серед жінок&nbsp;з біатлону на зимових Олімпійських іграх 2018 року, повертається в Білорусь з Пхьончхана,&nbsp;​27 лютого. Збірна Білорусі завоювала дві золоті медалі і одну срібну. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
6 Дзінара Алімбекава, яка завоювала золоту медаль в естафеті серед жінок з біатлону на зимових Олімпійських іграх 2018 року, повертається в Білорусь з Пхьончхана, ​27 лютого. Збірна Білорусі завоювала дві золоті медалі і одну срібну. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай зустрічається з посадовцями з пакистанського району Сват в Ісламабаді 31 березня. Малала повернулася до Пакистану 29 березня. Це перша поїздка&nbsp;дівчини до своєї рідної країни з 2012 року. На Малалу вчинили замах бойовики-таліби, коли вона поверталася додому зі школи. Дівчина отримала важкі поранення голови і шиї, і була перевезена на лікування до Великобританії. Малала Юсафзай бореться за права дівчат на освіту в Пакистані. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
7 Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай зустрічається з посадовцями з пакистанського району Сват в Ісламабаді 31 березня. Малала повернулася до Пакистану 29 березня. Це перша поїздка дівчини до своєї рідної країни з 2012 року. На Малалу вчинили замах бойовики-таліби, коли вона поверталася додому зі школи. Дівчина отримала важкі поранення голови і шиї, і була перевезена на лікування до Великобританії. Малала Юсафзай бореться за права дівчат на освіту в Пакистані. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Річка Прип&#39;ять затоплює Гомельську область в Білорусі, 4 квітня. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
8 Річка Прип'ять затоплює Гомельську область в Білорусі, 4 квітня. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Діти під час&nbsp;свята Великодня в очікуванні &laquo;благодатного вогню&raquo; біля Патріаршого кафедрального собору святого Володимира в Києві &ndash; головного храму УПЦ Київського патріархату, 7 квітня. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
9 Діти під час свята Великодня в очікуванні «благодатного вогню» біля Патріаршого кафедрального собору святого Володимира в Києві – головного храму УПЦ Київського патріархату, 7 квітня. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Жителі Єревана відзначають річницю геноциду вірмен часів Першої світової війни в Османській імперії біля меморіалу, 24 квітня. (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
10 Жителі Єревана відзначають річницю геноциду вірмен часів Першої світової війни в Османській імперії біля меморіалу, 24 квітня. (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
Люди в жалобі за жертвами конфлікту 1992-1993 років в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії. Тіла жертв повернули до Тбілісі 26 квітня. (Мзія Саганелідзе, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
11 Люди в жалобі за жертвами конфлікту 1992-1993 років в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії. Тіла жертв повернули до Тбілісі 26 квітня. (Мзія Саганелідзе, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Учасник Гран-прі Формули-1 змагається в гонках у Баку, Азербайджан, 29 квітня. (Азіз Карімов,&nbsp;Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
12 Учасник Гран-прі Формули-1 змагається в гонках у Баку, Азербайджан, 29 квітня. (Азіз Карімов, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Снайпери в масках з гвинтівками на балконі будівлі уряду з видом на площу Республіки в Єревані, спостерігають, як ​десятки тисяч громадян зібралися для святкування &laquo;епохальної перемоги&raquo; на виборах лідера опозиції Ніколи Пашиняна. Вірменія, 8 травня. Фотограф Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Амос Чаппл згадує в інтерактивній історії &laquo;Caught Up In A Revolution&raquo;, як він фотографував вуличні протести, які призвели до відставки прем&rsquo;єр-міністра Сержа Саргсяна і його уряду (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
13 Снайпери в масках з гвинтівками на балконі будівлі уряду з видом на площу Республіки в Єревані, спостерігають, як ​десятки тисяч громадян зібралися для святкування «епохальної перемоги» на виборах лідера опозиції Ніколи Пашиняна. Вірменія, 8 травня. Фотограф Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Амос Чаппл згадує в інтерактивній історії «Caught Up In A Revolution», як він фотографував вуличні протести, які призвели до відставки прем’єр-міністра Сержа Саргсяна і його уряду (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)
Третього травня в штаб-квартирі Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа в Празі відбулася поминальна служба, яка вшанувала двох кореспондентів афганської служби Сабавуна Какара і Ебадуллу Хананзая, а також стажерку Маграм Дуррані. Троє журналістів загинули в результаті теракту в Кабулі 30 квітня. (Люсі Стейнзова, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
14 Третього травня в штаб-квартирі Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа в Празі відбулася поминальна служба, яка вшанувала двох кореспондентів афганської служби Сабавуна Какара і Ебадуллу Хананзая, а також стажерку Маграм Дуррані. Троє журналістів загинули в результаті теракту в Кабулі 30 квітня. (Люсі Стейнзова, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Поліція арештувує протестуючих в Алмати, Казахстан, 10 травня. Десятки людей були затримані на двох мітингах, учасники яких закликали до звільнення політичних в&rsquo;язнів в центрально-азіатській державі. (Ассилхан Мамашулі, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
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Поліція арештувує протестуючих в Алмати, Казахстан, 10 травня. Десятки людей були затримані на двох мітингах, учасники яких закликали до звільнення політичних в’язнів в центрально-азіатській державі. (Ассилхан Мамашулі, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Кримськотатарська молодь молиться на схилах гори Чатир-Даг в Криму 13 травня 2018 року. Понад 1000 осіб вшанували пам&#39;ять жертв депортації кримських татар зі своєї Батьківщини під час правління радянського диктатора Йосипа Сталіна в 1944 році. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
16 Кримськотатарська молодь молиться на схилах гори Чатир-Даг в Криму 13 травня 2018 року. Понад 1000 осіб вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар зі своєї Батьківщини під час правління радянського диктатора Йосипа Сталіна в 1944 році. (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Дівчина спостерігає за святкуванням на честь закінчення школи 25 травня. Бішкек, Киргизстан. (Бексултан Абібакір, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
17 Дівчина спостерігає за святкуванням на честь закінчення школи 25 травня. Бішкек, Киргизстан. (Бексултан Абібакір, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Вболівальники &laquo;Ліверпуля&raquo; запалюють факели перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу у Києві між командами &laquo;Ліверпуль&raquo; і &laquo;Реал Мадрид&raquo;, 26 травня. Мадридський &laquo;Реал&raquo; з рахунком 3:1 переміг англійський &laquo;Ліверпуль&raquo;. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
18 Вболівальники «Ліверпуля» запалюють факели перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу у Києві між командами «Ліверпуль» і «Реал Мадрид», 26 травня. Мадридський «Реал» з рахунком 3:1 переміг англійський «Ліверпуль». (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Вівчар в грузинських горах Тушеті, 28 травня. Фотограф Амос Чаппл зобразив важке життя пастухів в своїй історії &laquo;Повернення пастухів&raquo; The Shepherds&#39; Return&nbsp;(Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
19 Вівчар в грузинських горах Тушеті, 28 травня. Фотограф Амос Чаппл зобразив важке життя пастухів в своїй історії «Повернення пастухів» The Shepherds' Return (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Матрос морської піхоти (позивний &laquo;Рембо&raquo;) підтягується на турнику на передових позиціях української армії поблизу Водяного, що під Маріуполем, 22 червня (Андрій Дубчак,&nbsp;Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
20 Матрос морської піхоти (позивний «Рембо») підтягується на турнику на передових позиціях української армії поблизу Водяного, що під Маріуполем, 22 червня (Андрій Дубчак, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
Жінка плаче над труною жертви різанини в Сребрениці 1995 року в Боснії і Герцеговині. 10 липня було ідентифіковано 35 нововиявлених жертв трагедії. Їх перепоховали на Меморіальному цвинтарі Поточарі. Сили боснійських сербів, які захопили місто Сребрениця в липні 1995 року, вбили близько 8000 босняків-мусульман, чоловіків і хлопчиків. (Мідхат Потурович, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
21 Жінка плаче над труною жертви різанини в Сребрениці 1995 року в Боснії і Герцеговині. 10 липня було ідентифіковано 35 нововиявлених жертв трагедії. Їх перепоховали на Меморіальному цвинтарі Поточарі. Сили боснійських сербів, які захопили місто Сребрениця в липні 1995 року, вбили близько 8000 босняків-мусульман, чоловіків і хлопчиків. (Мідхат Потурович, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 

 
Демонстранти тримають в руках плакати із закликом звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова і Олесандра Кольченка на площі Незалежності у Києві 13 липня. У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко &ndash; 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв&rsquo;язнями. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp;
22 Демонстранти тримають в руках плакати із закликом звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова і Олесандра Кольченка на площі Незалежності у Києві 13 липня. У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями. (Сергій Нужненко, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
Зоряна ніч в горах поблизу киргизського озера Кол-Суу в Наринській провінції, 18 липня. (Бектур Стамкулов, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp; &nbsp;
23 Зоряна ніч в горах поблизу киргизського озера Кол-Суу в Наринській провінції, 18 липня. (Бектур Стамкулов, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
 
Станція метрополітену в Ташкенті, Узбекистан, 9 серпня. Цього року була скасована давня заборона на фотографування станцій метро. Дивіться більше про секретне метро Узбекистану в цій історії:&nbsp;Uzbekistan&#39;s Secret Underground. (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp; &nbsp;
24 Станція метрополітену в Ташкенті, Узбекистан, 9 серпня. Цього року була скасована давня заборона на фотографування станцій метро. Дивіться більше про секретне метро Узбекистану в цій історії: Uzbekistan's Secret Underground. (Амос Чаппл, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 
 
Руїни бібліотеки в селищі Опитне, що біля Донецького аеропорту, 11 серпня. (Андрій Дубчак, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)&nbsp; &nbsp;
25 Руїни бібліотеки в селищі Опитне, що біля Донецького аеропорту, 11 серпня. (Андрій Дубчак, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) 
 

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