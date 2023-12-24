Фото:Amos Chapple (RFE/RL)
2023: Найкраще за рік від фотографів Радіо Свобода
Від війни в Україні до протестів у Косові та примусової депортації сотень тисяч громадян Афганістану з Пакистану – ось деякі з найбільш виняткових світлин, зроблених у 2023 році фотографами Радіо Свобода.
Українські військовослужбовці 25 лютого ведуть бої за утримання міста Бахмуту на Донеччині. Після місяців виснажливих боїв місто було захоплене російськими військами у травні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Люди взяли участь у меморіальному мітингу в Алмати, Казахстан, 5 січня, щоб відзначити першу річницю жорстокого урядового придушення, відомого як «Кривавий січень». (Петро Троценко, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Окопні свічки, виготовлені українськими біженцями у столиці Чехії, Празі, 10 січня. Бляшанки, набиті картоном і парафіном, відправили українським військовим на фронт. (Юлія Бондар, Українська служба Радіо Свобода)
Багатоквартирний будинок, в який влучила російська ракета. Дніпро, Україна, 14 січня 2023 року. Станом на 19 січня було відомо про 46 загиблих (серед них 3 дитини), і 75 поранених (серед них 13 дітей). (Юлія Рацибарська, Українська служба Радіо Свобода)
Казахська вівчарка Мар'ям доглядає за отарою овець у віддаленому куточку казахського степу 3 лютого. (Петро Троценко, Казахська служба Радіо Свобода)
Зимовий вигляд на Горіс в лютому. Пізніше цього року південне вірменське місто стало місцем притулку для десятків тисяч етнічних вірмен, які втекли з Нагірного Карабаху після військових дій Азербайджану 19 вересня. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Косовська печера Гадіме популярна серед туристів завдяки численним сталактитам та іншим дивовижним геологічним структурам у вапнякових печерах. Ця фотографія була зроблена в березні. (Екрем Фазліу, Балканська служба Радіо Свобода)
7 березня силовики використали водомет для розгону протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти законопроєкту про «іноземних агентів», який, за словами критиків, мав би серйозно обмежити в Грузії інакомислення. (Гела Бочікашвілі, Грузинська служба Радіо Свобода)
У квітні місцеві жителі проходять повз мурал британського художника Бенксі на обвугленій стіні багатоквартирного будинку в місті Ірпені поблизу Києва, яке сильно постраждало під час російського вторгнення та окупації. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Подвійні вибухи на складі боєприпасів 24 квітня знищили офіс контртерористичної служби в місті Кабал у долині Сват у північно-західній провінції Пакистану Хайбер-Пахтунхва. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Машаал, Радіо Свобода)
Поліцейські в Косові охороняють муніципальну адміністрацію у Звечані 29 травня. Косовські серби вимагали усунення нещодавно обраних мерів-етнічних албанців, які зайняли свої посади після виборів, які місцеві серби відмовилися визнати. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Діти у Приштині охолоджуються у фонтані під час рекордної літньої спеки, що охопила столицю Косова в липні. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Неподалік боснійського міста Меджуґор'є група віруючих збирається на християнському паломницькому місці, де 1981 року кілька дітей розповіли, що бачили Діву Марію. У 2023 році папа Франциск дозволив паломництво до цього місця. (Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода)
Важка техніка допомагала рятувальним операціям після сильних зсувів, що сталися 3 серпня поблизу Шові, курортного містечка, приблизно за 140 кілометрів від столиці Грузії Тбілісі. Десятки людей загинули в результаті стихійного лиха. (Ілля Ратіані, Грузинська служба Радіо Свобода)
Глядачі спостерігають за боротьбою двох биків під час 251-ї Грмецької Кориди поблизу Остра Луки, Боснія і Герцеговина. Серпень. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
16-річна борчиня Арууке Акібаєва тренується з шиною у себе вдома в селі Каба, Джалал-Абадської області Киргизстану в серпні. (Гульжан Турдубаєва, Киргизька служба Радіо Свобода)
19 серпня хороводи танцюристів кружляють навколо багаття під звуки традиційної музики на фестивалі «Жеравна» в Болгарії. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Після двох масових розстрілів у травні, демонстранти на акції протесту «Сербія проти насильства» йдуть до штаб-квартири державного мовника країни в столиці Белграді 26 серпня. (Весна Андич, Балканська служба Радіо Свобода)
Залишені квіти на могилі керівника збройного угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина після поховання на Порохівському кладовищі в Санкт-Петербурзі, Росія. Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня. (Російська служба Радіо Свобода)
Косовська поліція демонструє зброю, конфісковану під час обшуків у північному районі, населеного переважно етнічними сербами, де у вересні в результаті нападу на православний монастир загинули 4 людини, в тому числі поліцейський. (Буяр Терстена, Балканська служба Радіо Свобода)
Український військовослужбовець стріляє з самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по російських позиціях у Донецькій області у вересні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Мисливці з орлами відпочивають зі своїми хижими птахами в жовтні під час турніру в Алматинській області Казахстану, де учасники демонструють традиційний спосіб життя. (Петро Троценко, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Група цивільних вірмен під час збройного вишколу в Єревані 19 жовтня, через місяць після військового наступу Азербайджану і повного захоплення Нагірного Карабаху, що поклало край багатовіковій присутності етнічних вірмен в регіоні. (Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода)
8 листопада. Українські солдати їдуть повз палаючий автомобіль, в який влучив безпілотник-камікадзе біля прифронтового міста Авдіївка на Донеччині на тлі масштабного нападу Росії на Україну. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Громадяни Афганістану чекають у центрі утримання в пакистанській провінції Белуджистан 2 листопада. Сотні тисяч афганців перетнули кордон з Афганістаном після того, як Ісламабад оголосив, що всі нелегальні мігранти в Пакистані мають покинути країну. (Шабад Шабнам, Радіо Машаал)
Під час одиночного пікету 4 листопада 21-річний житель Алмати Ільяс Бейсенбай закликав до дотримання трудових прав у Казахстані, зокрема шахтарів і нафтовиків, після потужного вибуху, що забрав життя 46 шахтарів у жовтні. (Мейрім Бахитжан, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Мешканці міста Авдіївки на Донеччині 8 листопада біля свого житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень внаслідок постійних обстрілів міста російськими військовими. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Демонстранти зібралися 7 грудня в столиці Косова, Приштині, на протест проти смерті Лірідони Мурселі, 30-річної матері двох дітей, яку застрелили у власному автомобілі. Прокуратура стверджує, що вбивство організував її чоловік. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
7 грудня у Троїцькому соборі в Тбілісі відбулося відспівування загиблих у грузино-абхазькій війні 1992–1993 років. Абхазія – сепаратистський регіон Грузії, нещодавно повернула останки загиблих до Тбілісі. (Мзія Саганелідзе, Грузинська служба Радіо Свобода)
Демонтаж пам'ятника більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу. Київ, 9 грудня 2023 року. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)