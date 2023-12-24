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2023: Найкраще за рік від фотографів Радіо Свобода

Фото:Amos Chapple (RFE/RL)

Від війни в Україні до протестів у Косові та примусової депортації сотень тисяч громадян Афганістану з Пакистану – ось деякі з найбільш виняткових світлин, зроблених у 2023 році фотографами Радіо Свобода.

Українські військовослужбовці 25 лютого ведуть бої за утримання міста Бахмуту на Донеччині. Після місяців виснажливих боїв місто було захоплене російськими військами у травні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Українські військовослужбовці 25 лютого ведуть бої за утримання міста Бахмуту на Донеччині. Після місяців виснажливих боїв місто було захоплене російськими військами у травні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Понад 230 людей загинули після того, як президент Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ «стріляти на ураження» проти загальнонаціональних протестів. (Петро Троценко, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Люди взяли участь у меморіальному мітингу в Алмати, Казахстан, 5 січня, щоб відзначити першу річницю жорстокого урядового придушення, відомого як «Кривавий січень». (Петро Троценко, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Окопні свічки, виготовлені українськими біженцями у столиці Чехії, Празі, 10 січня. Бляшанки, набиті картоном і парафіном, відправили українським військовим на фронт. (Юлія Бондар, Українська служба Радіо Свобода)
Окопні свічки, виготовлені українськими біженцями у столиці Чехії, Празі, 10 січня. Бляшанки, набиті картоном і парафіном, відправили українським військовим на фронт. (Юлія Бондар, Українська служба Радіо Свобода)
Багатоквартирний будинок, в який влучила російська ракета. Дніпро, Україна, 14 січня 2023 року. Станом на 19 січня було відомо про 46 загиблих (серед них 3 дитини), і 75 поранених (серед них 13 дітей). (Юлія Рацибарська, Українська служба Радіо Свобода)
Багатоквартирний будинок, в який влучила російська ракета. Дніпро, Україна, 14 січня 2023 року. Станом на 19 січня було відомо про 46 загиблих (серед них 3 дитини), і 75 поранених (серед них 13 дітей). (Юлія Рацибарська, Українська служба Радіо Свобода)
Казахська вівчарка Мар'ям доглядає за отарою овець у віддаленому куточку казахського степу 3 лютого. (Петро Троценко, Казахська служба Радіо Свобода)
Казахська вівчарка Мар'ям доглядає за отарою овець у віддаленому куточку казахського степу 3 лютого. (Петро Троценко, Казахська служба Радіо Свобода)
Зимовий вигляд на Горіс в лютому. Пізніше цього року південне вірменське місто стало місцем притулку для десятків тисяч етнічних вірмен, які втекли з Нагірного Карабаху після військових дій Азербайджану 19 вересня. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Зимовий вигляд на Горіс в лютому. Пізніше цього року південне вірменське місто стало місцем притулку для десятків тисяч етнічних вірмен, які втекли з Нагірного Карабаху після військових дій Азербайджану 19 вересня. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Косовська печера Гадіме популярна серед туристів завдяки численним сталактитам та іншим дивовижним геологічним структурам у вапнякових печерах. Ця фотографія була зроблена в березні. (Екрем Фазліу, Балканська служба Радіо Свобода)
Косовська печера Гадіме популярна серед туристів завдяки численним сталактитам та іншим дивовижним геологічним структурам у вапнякових печерах. Ця фотографія була зроблена в березні. (Екрем Фазліу, Балканська служба Радіо Свобода)
Демонстрації 7 березня були відзначені жорстокими зіткненнями між протестувальниками і силами безпеки, що призвело до затримання щонайменше 77 осіб і поранення близько 50 поліцейських і співробітників сил безпеки. (Гела Бочікашвілі, Грузинська служба Радіо Свобода)
7 березня силовики використали водомет для розгону протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти законопроєкту про «іноземних агентів», який, за словами критиків, мав би серйозно обмежити в Грузії інакомислення. (Гела Бочікашвілі, Грузинська служба Радіо Свобода)
У квітні місцеві жителі проходять повз мурал британського художника Бенксі на обвугленій стіні багатоквартирного будинку в місті Ірпені поблизу Києва, яке сильно постраждало під час російського вторгнення та окупації. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
У квітні місцеві жителі проходять повз мурал британського художника Бенксі на обвугленій стіні багатоквартирного будинку в місті Ірпені поблизу Києва, яке сильно постраждало під час російського вторгнення та окупації. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Подвійні вибухи на складі боєприпасів 24 квітня знищили офіс контртерористичної служби в місті Кабал у долині Сват у північно-західній провінції Пакистану Хайбер-Пахтунхва. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Машаал, Радіо Свобода)
Подвійні вибухи на складі боєприпасів 24 квітня знищили офіс контртерористичної служби в місті Кабал у долині Сват у північно-західній провінції Пакистану Хайбер-Пахтунхва. (Ніаз Ахмад Хан, Радіо Машаал, Радіо Свобода)
(Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Поліцейські в Косові охороняють муніципальну адміністрацію у Звечані 29 травня. Косовські серби вимагали усунення нещодавно обраних мерів-етнічних албанців, які зайняли свої посади після виборів, які місцеві серби відмовилися визнати. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Діти у Приштині охолоджуються у фонтані під час рекордної літньої спеки, що охопила столицю Косова в липні. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Діти у Приштині охолоджуються у фонтані під час рекордної літньої спеки, що охопила столицю Косова в липні. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
(Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода)
Неподалік боснійського міста Меджуґор'є група віруючих збирається на християнському паломницькому місці, де 1981 року кілька дітей розповіли, що бачили Діву Марію. У 2023 році папа Франциск дозволив паломництво до цього місця. (Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода)
(Ілля Ратіані, Грузинська служба Радіо Свобода)
Важка техніка допомагала рятувальним операціям після сильних зсувів, що сталися 3 серпня поблизу Шові, курортного містечка, приблизно за 140 кілометрів від столиці Грузії Тбілісі. Десятки людей загинули в результаті стихійного лиха. (Ілля Ратіані, Грузинська служба Радіо Свобода)
Глядачі спостерігають за боротьбою двох биків під час 251-ї Грмецької Кориди поблизу Остра Луки, Боснія і Герцеговина. Серпень. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Глядачі спостерігають за боротьбою двох биків під час 251-ї Грмецької Кориди поблизу Остра Луки, Боснія і Герцеговина. Серпень. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-sport-women-wrestling-jalal-abad/32561147.html 18 серпня 2023 року
16-річна борчиня Арууке Акібаєва тренується з шиною у себе вдома в селі Каба, Джалал-Абадської області Киргизстану в серпні. (Гульжан Турдубаєва, Киргизька служба Радіо Свобода)
19 серпня хороводи танцюристів кружляють навколо багаття під звуки традиційної музики на фестивалі «Жеравна» в Болгарії. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
19 серпня хороводи танцюристів кружляють навколо багаття під звуки традиційної музики на фестивалі «Жеравна» в Болгарії. (Амос Чаппел, Центральна редакція новин Радіо Свобода)
Після двох масових розстрілів у травні, демонстранти на акції протесту «Сербія проти насильства» йдуть до штаб-квартири державного мовника країни в столиці Белграді 26 серпня. (Весна Андич, Балканська служба Радіо Свобода)
Після двох масових розстрілів у травні, демонстранти на акції протесту «Сербія проти насильства» йдуть до штаб-квартири державного мовника країни в столиці Белграді 26 серпня. (Весна Андич, Балканська служба Радіо Свобода)
30 серпня 2023 року
Залишені квіти на могилі керівника збройного угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина після поховання на Порохівському кладовищі в Санкт-Петербурзі, Росія. Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня. (Російська служба Радіо Свобода)
(Буяр Терстена, Балканська служба Радіо Свобода)
Косовська поліція демонструє зброю, конфісковану під час обшуків у північному районі, населеного переважно етнічними сербами, де у вересні в результаті нападу на православний монастир загинули 4 людини, в тому числі поліцейський. (Буяр Терстена, Балканська служба Радіо Свобода)
Український військовослужбовець стріляє з самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по російських позиціях у Донецькій області у вересні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Український військовослужбовець стріляє з самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по російських позиціях у Донецькій області у вересні. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-berkutchi-tournament-feature/32642267.html 13 жовтня 2023 року.
Мисливці з орлами відпочивають зі своїми хижими птахами в жовтні під час турніру в Алматинській області Казахстану, де учасники демонструють традиційний спосіб життя. (Петро Троценко, Казахстанська служба Радіо Свобода)
(Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода) https://www.rferl.org/a/armenia-military-training-voma-azerbaijan-tensions/32646707.html
Група цивільних вірмен під час збройного вишколу в Єревані 19 жовтня, через місяць після військового наступу Азербайджану і повного захоплення Нагірного Карабаху, що поклало край багатовіковій присутності етнічних вірмен в регіоні. (Амос Чаппел, Центральна редакція Радіо Свобода)
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8 листопада. Українські солдати їдуть повз палаючий автомобіль, в який влучив безпілотник-камікадзе біля прифронтового міста Авдіївка на Донеччині на тлі масштабного нападу Росії на Україну. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
(Шабад Шабнам, Радіо Машаал Радіо Вільна Європа)
Громадяни Афганістану чекають у центрі утримання в пакистанській провінції Белуджистан 2 листопада. Сотні тисяч афганців перетнули кордон з Афганістаном після того, як Ісламабад оголосив, що всі нелегальні мігранти в Пакистані мають покинути країну. (Шабад Шабнам, Радіо Машаал)
(Мейрім Бахитжан, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Під час одиночного пікету 4 листопада 21-річний житель Алмати Ільяс Бейсенбай закликав до дотримання трудових прав у Казахстані, зокрема шахтарів і нафтовиків, після потужного вибуху, що забрав життя 46 шахтарів у жовтні. (Мейрім Бахитжан, Казахстанська служба Радіо Свобода)
Мешканці міста Авдіївки на Донеччині 8 листопада біля свого житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень внаслідок постійних обстрілів міста російськими військовими. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Мешканці міста Авдіївки на Донеччині 8 листопада біля свого житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень внаслідок постійних обстрілів міста російськими військовими. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
(Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
Демонстранти зібралися 7 грудня в столиці Косова, Приштині, на протест проти смерті Лірідони Мурселі, 30-річної матері двох дітей, яку застрелили у власному автомобілі. Прокуратура стверджує, що вбивство організував її чоловік. (Арбен Хоті, Балканська служба Радіо Свобода)
7 грудня у Троїцькому соборі в Тбілісі відбулося відспівування загиблих у грузино-абхазькій війні 1992–1993 років. Абхазія – сепаратистський регіон Грузії, нещодавно повернула останки загиблих до Тбілісі. (Мзія Саганелідзе, Грузинська служба Радіо Свобода)
7 грудня у Троїцькому соборі в Тбілісі відбулося відспівування загиблих у грузино-абхазькій війні 1992–1993 років. Абхазія – сепаратистський регіон Грузії, нещодавно повернула останки загиблих до Тбілісі. (Мзія Саганелідзе, Грузинська служба Радіо Свобода)
Демонтаж пам'ятника більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу. Київ, 9 грудня 2023 року. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)
Демонтаж пам'ятника більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу. Київ, 9 грудня 2023 року. (Сергій Нужненко, Українська служба Радіо Свобода)

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