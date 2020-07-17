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17 липня 2020, Київ 14:50
Політика

Рік парламенту: як «слуги» служать народу? | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

  • Перший рік роботи Верховної Ради 9-го скликання – головні скандали, перемоги та зради.
  • Хто з партій за рік підняв свій рейтинг, а хто втратив довіру виборців?
  • Як довго ще протримається монобільшість і коли можна очікувати позачергових виборів?

Підсумки парламентського року аналізуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»);

Марія Іонова, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Сергій Євтушок, народний депутат України («Батьківщина»);

Антон Поляков, народний депутат України («За майбутнє»);

Микола Скорик, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);

Ярослав Рущишин, народний депутат України («Голос»);

Олег Саакян, політолог;

Роман Кравець, журналіст УП.

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