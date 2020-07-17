Рік парламенту: як «слуги» служать народу? | Свобода Live

- Перший рік роботи Верховної Ради 9-го скликання – головні скандали, перемоги та зради.
- Хто з партій за рік підняв свій рейтинг, а хто втратив довіру виборців?
- Як довго ще протримається монобільшість і коли можна очікувати позачергових виборів?
Підсумки парламентського року аналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»);
Марія Іонова, народний депутат України («Європейська солідарність»);
Сергій Євтушок, народний депутат України («Батьківщина»);
Антон Поляков, народний депутат України («За майбутнє»);
Микола Скорик, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);
Ярослав Рущишин, народний депутат України («Голос»);
Олег Саакян, політолог;
Роман Кравець, журналіст УП.
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