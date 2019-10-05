Як роботи в майбутньому замінять людські професії – історія чеського робота-бармена

Апокаліптичні сценарії, де людство воює із роботами, все ближчі. Все більше людських професій перебирають на себе роботи чи штучний інтелект. Безпілотні таксі вже на повну тестуються на полігонах IT-гігантів. Однак глобальна роботизація може торкнутися і більш простіших професій. Приміром – барменів чи кельнерів. У столиці Чехії Празі, приміром, відкрився унікальний заклад, де замість живого бармена напої приносить роботизована рука.

«Cyberdog» («Кібернетичний пес», укр., – ред.) – так називається унікальне празьке кафе і вже з першого погляду неабияк виділяється з-поміж навколишньої архітектури. Схожий він, і дійсно, на футуристичного пса з фільмів про майбутнє. Кафе стало справжньою архітектурною пам’яткою у списку обов’язкових для відвідування місць міста.

Двері відкриваються зі звуком, який можна почути радше у фантастичних фільмах про міжзоряні подорожі. І перше, що падає в око – велика роботизована рука, яка встановлена біля барної стійки. Вона закрита спеціальною прозорою огорожею, аби перший напад робота на людину не стався саме тут. Аби відвідувачам робот хоч трохи нагадував класичного бармена-людину, автори додали йому трохи людських рис.

«Якщо придивитись, то ви побачите людське око, під пахвою у нього волосся», – розповів Радіо Свобода один з співзасновників «Cyberdog» Радек Полак.

Та чого не має бармен з майбутнього – так це людського імені. Тут його звуть просто «робо-рука». І з першого погляду може здатися, що це просто атракціон для дітей. Тому аби перевірити, на що ж здатний пращур термінатора – робимо замовлення.

Схема подібна до сучасних ресторанів чи кафе. На кожному столі планшет із електронним меню. Найцікавіше починається після того, як натискаєш «замовити».

Непорушний робо-бармен вмить оживає. Швидкість, з якою він бере келихи – вражає. Відчуття було таке, що він от-от розіб’є посуд. Однак алгоритми рухів налаштовані таким чином, що помилки бути не може, кажуть представники «Cyberdog». З винними пляшками, щоправда, робот поводиться вже обережніше.

Далі «робо-рука» ставить келих із напоєм на платформу, яка піднімається до стелі за допомоги спеціального механізму. Так само по стелі цей пристрій йде до потрібного столика та опускається до клієнта, промовляючи машинним голосом: «У вас є 10 секунд, аби забрати свій келих». Після цього робот-бармен ще й виконає танець.

Кафе відкрилось у Празі у листопаді 2018 року. Реалізував проект чеський скульптор Давід Черни, який доклав руки до багатьох арт-об’єктів у столиці Чехії. Зокрема популярної інсталяції «Голова Кафки» та доволі неоднозначних «немовлят», які висять на телевізійній вежі Праги, а замість облич у них штрих-коди.

Ми хочемо знайомити людей із новинками у галузі науки і техніки. Це унікальний концепт, який ви ніде більше не побачите



«Ми хочемо знайомити людей із новинками у галузі науки і техніки. Це унікальний концепт, який ви ніде більше не побачите. Цей центр приваблює людей, оскільки для них це щось, чого вони ніколи не бачили», – розповів Радіо Свобода представник «Cyberdog» Радек Полак.

Як доводить цей робот, офіціянт чи бармен – ще одна професія, яка в майбутньому може зникнути через глобальну роботизацію. За даними дослідження компанії McKinsey & Co, яке вона проводила у 2017 році, до 2030 року у світі можуть зникнути від 400 до 800 мільйонів робочих місць. Дослідження охопило 46 країн і понад 800 різних професій. Експерти компанії зазначили, що причиною масового безробіття може стане роботизація та автоматизація виробництв.

У McKinsey & Co пояснили, що під загрозою втрати мільйонів робочих місць опиняться і розвинені, і країни, що розвиваються. В першу чергу своєї роботи позбудуться оператори верстатів, працівники швидкого харчування і співробітники бек-офісів. Ба більше, за даними дослідження не врятує навіть істотне уповільнення темпів роботизації. При найоптимістичніших прогнозах, під загрозою опиниться близько 400 мільйонів робочих місць.

Я не можу стверджувати, що роботи у майбутньому захоплять світ. Але автоматизація дедалі більше проникає в наше життя



«Я не можу стверджувати, що роботи у майбутньому захоплять світ. Але фактом є те, що автоматизація дедалі більше проникає в наше життя. В усіх сферах. З іншого боку було б наївним думати, що роль людини у щоденній діяльності зовсім зникне», – поділився думками Радек Полак.

Тим часом «Cyberdog» буде поповнюватися новими гаджетами. Самим же проектом вже зацікавились у кількох країнах Європи.