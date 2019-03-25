Росія обходить санкціїї на морі

Росія порушує міжнародне право і використовує в обхід санкцій захоплені в Криму пороми. Від 2015 року поромна переправа з порту «Крим» до порту «Кавказ» стала чи не єдиним шляхом продовольчого забезпечення півострова. Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 2014 року чітко вказує чий Крим. Міжнародне морське право забороняє використовувати морську інфраструктуру анексованого півострова. Ми проаналізували півтора десятка поромів, які з 2014 і донині ходили Керченською протокою і виявили російських порушників. Моїм колегам вдалось зафіксувати, як судна з темним минулим змінили прописку і спокійно працюють за кордоном. Жодні санкції, поки що, проти них не застосовані. То під чиїми прапорами тепер ходять пороми з Криму?