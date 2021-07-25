Росія запроваджує нові правила для окупованої частини Донбасу

Ось‌ ‌уже‌ ‌місяць‌ ‌як‌ ‌невідома‌ ‌раніше‌ ‌в‌ ‌Україні‌ ‌російська‌ ‌абревіатура‌ ‌«СНИЛС» захопила‌ ‌і‌ ‌без‌ ‌того‌ ‌окуповану ‌російськими гібридними силами ‌частину Донбасу.‌

Телебачення бойовиків угруповань «ЛДНР», газети, сторінки в соцмережах і навіть «агітнамети». Заклик отримати російський страховий номер індивідуального особового рахунку звучить, як то кажуть, з кожного ліхтаря. Жителям окупованої частини Донбасу з російськими паспортами обіцяють не те, щоб золоті гори, але точно купу бонусів після отримання документа.

ПОВНИЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Що ж це таке, цей «СНИЛС». Його часто порівнюють з українським ідентифікаційним кодом, але це не так. «СНИЛС» – це унікальний номер застрахованої особи в системі обов’язкового пенсійного страхування Росії. І потрібен він, в першу чергу, для отримання пенсії. Також за допомогою цього документа росіяни можуть вирішити дистанційно питання в податковій інспекції, пенсійному фонді, соцслужбі, банках, підключити карту російської системи «Мир». І, звичайно, отримувати різноманітні соцвиплати. Чим і маніпулюють бойовики, закликаючи мирних жителів якомога швидше стати володарями «заповітного» заламінованого папірця.

На запитання: «Чи будете ви оформляти цей документ і для чого?» більшість донеччан відповіли нам саме те, що чули по телебаченню.

«Це, як я розумію, доступність до медичної страховки, тобто можна в лікарні ходити спокійно і далі отримувати інші документи», – каже жінка.

«Це страховий поліс російського громадянина, будь-які пільги, медобслуговування», – додає інша.

Більш того, процедуру отримання «СНИЛС» так сильно спростили, що навіть в Росію їхати не треба. Все можна оформити за місцем проживання. А подати заявку – хоч на роботі.

«Буду отримувати, вже подала заяву. Виїжджати не потрібно, вже це можна зробити де завгодно – від школи до «виконкому», – розповідає донеччанка.

«На роботі ми подали», – додає чоловік.

Але в своїй агітації бойовики часто замовчують про головну мету отримання цього «СНИЛС», кажуть фахівці. Насправді російський страховий номер жителям окупованої частини Донбасу нав’язують, в першу чергу, для того, щоб вони могли зареєструватися на порталі держпослуг і дистанційно проголосувати на осінніх виборах до Держдуми Росії, каже Марія Кучеренко, експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства:

«У чому складність голосування – в тому, щоб логістично вирішити завдання з доправленням жителів окупованих територій до спецділянок в Ростовській області. Зрозуміло, що всіх, ми не будемо вживати слово «охочих», тому що про бажання мова в принципі не ведеться, але Росії треба показати картинку, що є ось масовість. Я думаю, що буде організоване підвезення людей, скількись їх довезуть, покажуть картинку, що нібито є черги, є ажіотаж на ділянках, а інших будуть проганяти тим чи іншим чином через цю електронну систему голосування».

Але ще одне, що замовчують бойовики, – це те, що отримати всі ці пільги, крім можливості голосувати, можуть тільки ті, у кого в російському паспорті є російська прописка, наголошують експерти.

Але більшість соціальних пільг, як і раніше, прив’язані до реєстрації за місцем проживання

«СНИЛС» – це просто перший крок, це реєстрація в пенсійному фонді, можливість зареєструватися на сайті держпослуг, але більшість соціальних пільг, як і раніше, прив’язані до реєстрації за місцем проживання, і, так, вони отримують паспорти без цієї реєстрації. Вони в тому положенні, що – дають «СНИЛС», треба брати. У людей на руках по три паспорти, і з огляду на їхнє становище, життя в «сірій зоні», то будь-який такий документ, який може потенційно полегшити життя, він буде сприйнятий і ним будуть користуватися», – розповідає Костянтин Скоркін, аналітик Московського центру Карнегі.

І виникає багато запитань. Наприклад, перше – навіщо ці голоси Росії, яка всі ці роки називає Донбас українським і відхрещується від нього офіційно? Навіть попри те, що, за даними бойовиків, уже понад пів мільйона людей по той бік лінії розмежування отримали російські паспорти?

Це важливий пропагандистський крок

«Тут ці голоси, вони в цьому випадку мають сенс не електоральний, тобто, це не та кількість голосів в рамках всієї Росії, яка буде грати глобально значну роль. Тут сенс основний пропагандистський. Тобто, нові громадяни Росії беруть участь у виборах в Російській Федерації, вибирають нову російську владу. Це важливий пропагандистський крок, який означає, що Донбас все більше інтегрується з Росією і все більш втягується в російське політичне життя», – продовжує аналітик.

І друге питання – яка реакція буде у людей, коли вони зрозуміють, що без прописки ніякі виплати їм не світять?

«Я думаю, що частина людей, у них зараз з'являються якісь проблиски надії, що про них подбають, що їм дадуть якісь виплати, можливо, соціальні гарантії, але так, звісно, їх очікує жорстке розчарування і, зрозуміло, це не зміцнить позиції РФ, але це не означає, що ці люди схиляться в бік того, що ось, Україна, все-таки, про нас дбала, про нас думала, при вільному житті в складі української держави було краще. Ні. Я думаю, що це таке заглиблення соціального протесту, але такого тихого. Зрозуміло, тому що протестувати в окупації – ми розуміємо, що це досить складно. Але заглиблення цього невдоволення – воно, зрозуміло, неминуче», – каже Марія Кучеренко, експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Звичайно, протестувати в окупації можна тільки тихо і, бажано, анонімно. Адже голосно бойовики дозволяють тільки радіти черговим, так би мовити, «подачкам» від Росії, наголошують експерти.