Росіянку покусали леви у Криму | Крим.Реалії

Росіянку покусали леви у Криму. Ольга Соломіна швидку та поліцію не викликала, а рану їй зашивала ветеринар. Начебто через це власник кримських зоопарків «Тайган» Олег Зубков, який називає себе людиною-левом у слідчому ізоляторі. Голодує, п’є лише воду. Там його навістила кримська омбудсмен Опанасюк – мати українських співачок з гурту «Анна-Марія». Тих самих близнючок, що не відповідають на запитання: «Чий Крим?». Глава Криму, контрольований Кремлем, Сергій Аксьонов зголосився взяти Зубкова на поруки. Але поки що Зубков сидить в одній камері з екс-мером Євпаторії. Андрія Філонова ви могли бачити у російському «Єралаші». А ще він відомий за участю у змаганнях «Айронмен». За що Олег Зубков опинився у СІЗО, розбиралися Крим.Реалії.