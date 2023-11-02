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«Росія намагається змінити форму Європи»: американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні

«Росія намагається змінити форму Європи»: американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні
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«Росія намагається змінити форму Європи»: американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні

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Вона працювала на війнах по всьому світу протягом 30 років. Відома американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні нині спеціалізується на воєнних злочинах і є правозахисницею.

Проєкт Reckoning, над яким Джанін працює з Пітером Померанцевим, дослідником Університету Джонса Гопкінса, британськиим журналістом, письменником, ставить на меті збирати, документувати та перевіряти воєнні злочини Росії в Україні. Йдеться і про викрадення українських дітей і про сприяння війни через медіа, тобто пропаганду. Мета – зібрати докази для міжнародного правосуддя. Ми зустрілися у Львові і поговорили про воєнні злочини під час війни РФ проти України та вплив пропаганди Кремля на сприйняття російсько-української війни на Заході.

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