«Росія намагається змінити форму Європи»: американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні

Проєкт Reckoning, над яким Джанін працює з Пітером Померанцевим, дослідником Університету Джонса Гопкінса, британськиим журналістом, письменником, ставить на меті збирати, документувати та перевіряти воєнні злочини Росії в Україні. Йдеться і про викрадення українських дітей і про сприяння війни через медіа, тобто пропаганду. Мета – зібрати докази для міжнародного правосуддя. Ми зустрілися у Львові і поговорили про воєнні злочини під час війни РФ проти України та вплив пропаганди Кремля на сприйняття російсько-української війни на Заході.