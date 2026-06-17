Російський удар по Лаврі: як відновлюють Успенський собор

За словами фахівців, найбільшу небезпеку зараз становить волога. Вона проникла у стіни, дерев'яні конструкції та іконостаси, а повноцінна реставрація може тривати щонайменше рік.

У Києво-Печерській лаврі повідомляють, що вдалося оперативно евакуювати унікальні предмети з Успенського собору, однак постраждали самі іконостаси та настінний живопис. Загалом пошкодження зафіксували на 19 об'єктах заповідника.

Що зараз відбувається на території Києво-Печерської лаври та скільки часу може зайняти її відновлення – у репортажі Радіо Свобода.



