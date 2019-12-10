У світлинах: Юрій Лужков, людина, яка відбудувала Москву

Як міський голова протягом 18 років (1992-2010), Лужков спостерігав за перетворенням Москви з сірого радянського міста в блискучу, часто позбавлену смаку, сучасну російську столицю.



Колишній радянський чиновник, захоплений будівництвом, Лужков керував величезною бюрократією міста протягом 18 років, завоювавши репутацію одного з найвпливовіших державних політичних гравців.



Але в 2010 році він раптово потрапив у немилість, коли його звільнив офіційний Кремль, заявивши, що втратив довіру до нього.



Лужков почав займатися політикою в 1970-х роках, коли став депутатом місцевої районної ради Москви, а згодом – депутатом Московської міської ради та опинившись на керівних посадах у міській владі.



Російські чиновники та державні ЗМІ заявили, що Лужков помер 10 грудня в мюнхенській лікарні, де він, як повідомляють, переніс операцію на серці. Йому було 83 роки.

