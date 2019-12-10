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10 грудня 2019, Київ 21:20
Фотогалереї

У світлинах: Юрій Лужков, людина, яка відбудувала Москву

Як міський голова протягом 18 років (1992-2010), Лужков спостерігав за перетворенням Москви з сірого радянського міста в блискучу, часто позбавлену смаку, сучасну російську столицю.

Колишній радянський чиновник, захоплений будівництвом, Лужков керував величезною бюрократією міста протягом 18 років, завоювавши репутацію одного з найвпливовіших державних політичних гравців.

Але в 2010 році він раптово потрапив у немилість, коли його звільнив офіційний Кремль, заявивши, що втратив довіру до нього.

Лужков почав займатися політикою в 1970-х роках, коли став депутатом місцевої районної ради Москви, а згодом – депутатом Московської міської ради та опинившись на керівних посадах у міській владі.

Російські чиновники та державні ЗМІ заявили, що Лужков помер 10 грудня в мюнхенській лікарні, де він, як повідомляють, переніс операцію на серці. Йому було 83 роки.
Мер Москви Юрій Лужков звертається до учасників Міжнародної конференції Прогресу і співробітництва, присвяченої 850-річчю міста Москва. Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, 28 липня 1997 року. Конференція була покликана сприяти тіснішим зв&rsquo;язкам між бізнесом США та Росії
1 Мер Москви Юрій Лужков звертається до учасників Міжнародної конференції Прогресу і співробітництва, присвяченої 850-річчю міста Москва. Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, 28 липня 1997 року. Конференція була покликана сприяти тіснішим зв’язкам між бізнесом США та Росії
Юрій Лужков (у центрі), тодішній голова виконкому Московської ради, вітає ветерана зимового плавального клубу &laquo;Срібний Бор&raquo; 8 березня 1991 року
2 Юрій Лужков (у центрі), тодішній голова виконкому Московської ради, вітає ветерана зимового плавального клубу «Срібний Бор» 8 березня 1991 року
Лужков бере участь у параді разом із радянським політиком Сергієм Станкевичем та мером американського міста Еверет Тітом Кінчем. 9 травня 1991 року
3 Лужков бере участь у параді разом із радянським політиком Сергієм Станкевичем та мером американського міста Еверет Тітом Кінчем. 9 травня 1991 року
Президент Росії Борис Єльцин (праворуч) та мер Москви Юрій Лужков 9 червня 1993 року. Лужков виступав на боці Єльцина під час спроби вищих посадових осіб КДБ у 1991 році повалити реформаторського радянського лідера Михайла Горбачова та під час протистояння президента Росії 1993 року з депутатами, в яких Єльцин наказав танкам вести вогонь по будівлі парламенту
4 Президент Росії Борис Єльцин (праворуч) та мер Москви Юрій Лужков 9 червня 1993 року. Лужков виступав на боці Єльцина під час спроби вищих посадових осіб КДБ у 1991 році повалити реформаторського радянського лідера Михайла Горбачова та під час протистояння президента Росії 1993 року з депутатами, в яких Єльцин наказав танкам вести вогонь по будівлі парламенту
Лужков плаває у крижаній ополонці на озері Мале Бездонне під час зимового плавального фестивалю 8 березня 1992 року. Він був непитущим, любив спорт, регулярно &ndash; навіть після 60-річчя &ndash; грав у футбол та теніс, мав безліч інших захоплень, включно з бджільництвом
5 Лужков плаває у крижаній ополонці на озері Мале Бездонне під час зимового плавального фестивалю 8 березня 1992 року. Він був непитущим, любив спорт, регулярно – навіть після 60-річчя – грав у футбол та теніс, мав безліч інших захоплень, включно з бджільництвом
Лужков (у центрі) демонструє королеві Великої Британії Єлизаветі II модель нового посольства Великої Британії в Росії під час офіційного візиту королеви до Росії у 1994 році
6 Лужков (у центрі) демонструє королеві Великої Британії Єлизаветі II модель нового посольства Великої Британії в Росії під час офіційного візиту королеви до Росії у 1994 році
Лужков спілкується з журналістами на Червоній площі у Москві після того, як терорист захопив автобус із південнокорейськими студентами на борту. 15 жовтня 1995 року
7 Лужков спілкується з журналістами на Червоній площі у Москві після того, як терорист захопив автобус із південнокорейськими студентами на борту. 15 жовтня 1995 року
Лужков (праворуч) влаштовує в своєму московському офісі прийом для американської поп-зірки Майкла Джексона. Той був у Москві в рамках свого світового турне HIStory World Tour. 16 вересня 1996 року
8 Лужков (праворуч) влаштовує в своєму московському офісі прийом для американської поп-зірки Майкла Джексона. Той був у Москві в рамках свого світового турне HIStory World Tour. 16 вересня 1996 року
Лужков (праворуч) та губернатор Нижнього Новгорода Борис Нємцов зображені під час засідання російських губернаторів, яке відбулося у Верхній палаті російського парламенту 11 лютого 1997 року. Немцов був застрелений у центрі Москви 27 лютого 2015 року
9 Лужков (праворуч) та губернатор Нижнього Новгорода Борис Нємцов зображені під час засідання російських губернаторів, яке відбулося у Верхній палаті російського парламенту 11 лютого 1997 року. Немцов був застрелений у центрі Москви 27 лютого 2015 року
Президент Росії Володимир Путін (праворуч) та Юрій Лужков оглядають вагон під час відвідування нової станції метро на півдні Москви 12 грудня 2001 року
10 Президент Росії Володимир Путін (праворуч) та Юрій Лужков оглядають вагон під час відвідування нової станції метро на півдні Москви 12 грудня 2001 року
Лужков (праворуч) перерізає стрічку під час відкриття нового культурно-ділового центру в Москві 20 липня 2006 року. Величезний вплив на місто свого народження Москву Лужков зробив за допомогою метаморфічного будівельного &laquo;буму&raquo;. Багатоповерхові офісні та житлові будинки здіймалися над горизонтом разом із новими готелями, торговельними центрами та культурними об&rsquo;єктами, які викликали одночасно зневагу і захоплення у москвичів
11 Лужков (праворуч) перерізає стрічку під час відкриття нового культурно-ділового центру в Москві 20 липня 2006 року. Величезний вплив на місто свого народження Москву Лужков зробив за допомогою метаморфічного будівельного «буму». Багатоповерхові офісні та житлові будинки здіймалися над горизонтом разом із новими готелями, торговельними центрами та культурними об’єктами, які викликали одночасно зневагу і захоплення у москвичів
Лужков зустрічається з президентом Венесуели Уґо Чавесом у Москві 28 червня 2007 року
12 Лужков зустрічається з президентом Венесуели Уґо Чавесом у Москві 28 червня 2007 року
Виборчий плакат на підтримку Лужкова в Москві. У 1998 році він створив політичну силу під назвою &laquo;Отечество&raquo;, яка пізніше об&rsquo;єдналася з колишнім прем&rsquo;єр-міністром&nbsp;Євгеном Примаковим&nbsp;для створення блоку &laquo;Отечество &ndash; вся Россия&raquo; напередодні парламентських виборів 1999 року та президентських виборів у 2000 році. Популістичну та антикорупційну риторику цієї політичної сили оточення Єльцина сприймало як серйозну загрозу в умовах економічних потрясінь, якими керував сам президент Росії
13 Виборчий плакат на підтримку Лужкова в Москві. У 1998 році він створив політичну силу під назвою «Отечество», яка пізніше об’єдналася з колишнім прем’єр-міністром Євгеном Примаковим для створення блоку «Отечество – вся Россия» напередодні парламентських виборів 1999 року та президентських виборів у 2000 році. Популістичну та антикорупційну риторику цієї політичної сили оточення Єльцина сприймало як серйозну загрозу в умовах економічних потрясінь, якими керував сам президент Росії
Лужков стоїть із Патріархом Кирилом та тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим (зліва направо) на міських урочистостях на Тверській площі Москви 5 вересня 2009 року. Медведєв у вересні 2010 року усунув Лужкова з посади після того, як сказав, що втратив довіру до мера
14 Лужков стоїть із Патріархом Кирилом та тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим (зліва направо) на міських урочистостях на Тверській площі Москви 5 вересня 2009 року. Медведєв у вересні 2010 року усунув Лужкова з посади після того, як сказав, що втратив довіру до мера
Юрій Лужков та тодішня держсекретар США Гілларі Клінтон на церемонії відкриття пам&rsquo;ятника американському поетові Волту Вітмену в Москві, 14 жовтня 2009 року
15 Юрій Лужков та тодішня держсекретар США Гілларі Клінтон на церемонії відкриття пам’ятника американському поетові Волту Вітмену в Москві, 14 жовтня 2009 року
Лужков розмовляє зі ЗМІ в Москві у вересні 2010 року, того місяця, коли його усунув з посади тодішній президент Росії Дмитро Медведєв
16 Лужков розмовляє зі ЗМІ в Москві у вересні 2010 року, того місяця, коли його усунув з посади тодішній президент Росії Дмитро Медведєв
У вересні 2016 року, через шість років після звільнення Лужкова, Путін нагородив його орденом за &laquo;За заслуги перед Вітчизною&raquo;. Цю нагороду колишній мер Москви описав як знак того, що його стосунки з російським керівництвом налагоджуються &nbsp;
17 У вересні 2016 року, через шість років після звільнення Лужкова, Путін нагородив його орденом за «За заслуги перед Вітчизною». Цю нагороду колишній мер Москви описав як знак того, що його стосунки з російським керівництвом налагоджуються
 
Юрій Лужков та його дружина й бізнес-леді Олена Батурина, найбагатша жінка в Росії, чий капітал становить близько 1,2 мільярда доларів, як повідомляє журнал Forbes
18 Юрій Лужков та його дружина й бізнес-леді Олена Батурина, найбагатша жінка в Росії, чий капітал становить близько 1,2 мільярда доларів, як повідомляє журнал Forbes
Лужков виступає на презентації своєї автобіографії в Москві 27 листопада 2017 року
19 Лужков виступає на презентації своєї автобіографії в Москві 27 листопада 2017 року
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