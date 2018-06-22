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ТОП новини
22 Червень 2018, Київ 18:10
Фотогалереї
Активісти принесли «ватника» під консульство Росії в Києві – фото
22 Червень 2018, 16:44
Сергій Нужненко
Тетяна Попова
Біля консульства Росії у Києві відбулась акція «Заберіть своїх – віддайте наших». Активісти закликали обміняти затриманих в Україні російських громадян на українських політв’язнів у Росії.
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Координатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак зачитала імена 19 росіян, затриманих в Україні, яких можна було б обміняти на українських політв’язнів
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Акція символічно має назву «Заберіть своїх – віддайте наших»
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Плакат із основним своїм закликом активісти хотіли розмістити на дошці оголошень консульства Росії в Києві – охоронець не дозволив
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Тож вони розмістили його поряд з дошкою
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За сценарієм театралізованої акції, активісти мали б передати опудало консульству і озвучити свої вимоги. Вкотре консульство не реагує на заклики активістів
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«Ватник» отримав завдання передати вимоги власноруч
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