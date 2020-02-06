Американські експерти вітають земельну реформу, але застерігають про небезпеки

Більшість американських оглядачів позитивно оцінюють земельну реформу в Україні. Мовляв, сам факт, що ринок землі запрацював після 30-років стагнації, вже є позитивним сигналом як для української економіки, так і потенційних інвесторів. Втім, хоча ця реформа дуже необхідна, експерти не радять продавати землю вже сьогодні. Мовляв, законопроект містить небезпечні для земельного ринку моменти. Думки американських аналітиків зібрав Голос Америки.

Земельний ринок України надто довго перебував в тіні, внаслідок чого прибутки від сільського господарства часто не потрапляли до державної скарбниці. Тож земельна реформа – це сильний сигнал українського уряду про серйозні наміри реформуватись, вважає більшість опитаних американських експертів.

Що добре?

«В Україні немає реального ринку землі. Існує тіньовий земельний ринок. Земля передається, але незаконно. Ця реформа зменшить той тіньовий ринок, зменшить корупційні ризики, і направить речі у прозоре русло. Вона не зробить ринок повністю прозорим, але ліквідує багато тіньових схем», – каже Ерік Гонц, експерт «Центру міжнародного приватного підприємництва».

Не в інтересах України мати «сільське господарське, яке не працює». Таку думку висловлює Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру «Атлантична рада».

Земельна реформа – необхідна, вона дасть агропромисловості значно кращі умови для розвитку



«Земельна реформа дуже необхідна, вона нарешті відбувається. Вона дасть агропромисловості значно кращі умови для розвитку. Це не радикальні, а поступові зміни. Також дуже добре, що цей закон надає сильну перевагу громадянам України», – вважає Аслунд.

Експерт «Центру міжнародного приватного підприємництва» Ерік Гонц відзначає, що законопроект надає можливість доступу невеличких фермерів до кредитів, щоб інвестувати в землю.

Які небезпеки?

Між тим, експерти вказують на значні недоліки у законодавстві. В першу чергу, кажуть, якщо нинішній закон запрацює в тому вигляді, як його 6 лютого намагалися ухвалити, він може призвести до створення в Україні касти земельних олігархів в регіонах.

«В першому читанні цього законопроекту було передбачене обмеження: в одні руки можна було придбати 35% землі на території одного регіону. В другому читанні цей ліміт зник. Що може трапитись зараз, місцеві олігархи, які контролюють місцеві ради, діятимуть як хочуть», – застерігає Ерік Гонц.

За словами Гонца, в час децентралізації місцеві монополії є небезпечними для української демократії.

Сільськогосподарські холдинги можуть монополізувати процес ухвалення рішень на місцевих рівнях



«Якщо ця реформа пройде в нинішньому стані, я боюсь, деякі окремі бізнеси чи сільськогосподарські холдинги можуть монополізувати процес ухвалення рішень на місцевих рівнях, що направду нашкодить українським громадянам», – вважає експерт.

Його колега Андерс Аслунд не погоджується.

«Краще мати землю, яка зосереджена в одній місцевості, тоді легше управляти. Бо найбільші проблеми на земельному ринку України – це слабке управління і крадіжки. А як найкраще контролювати сільське господарство? Маючи земельні ділянки, які близько одна до одної», – вважає Аслунд.

У законі «про обіг землі» не передбачається обов’язкова реєстрація ціни на землю при купівлі\продажу. Оглядачі не вбачають в цьому великої проблеми. У США, кажуть, також не обов’язково вказувати при реєстрації купівлі-продажу землі її ціну.

«У нас у США є лише записи цін на землю загалом як індикатор, куди рухається ринок нерухомості. Обов’язкове вказування цін підвищить прозорість, але це також збільшить тягар на увесь процес. Гадаю, з часом цей процес сам розвинеться», – каже Ерік Гонц.

Що хвилює інвесторів?

Американських інвесторів хвилює питання врегулювання ринку землі для іноземців. Наразі іноземцям не дозволено купувати землю в Україні. Це питання українці ухвалюватимуть на референдумі.

А от що буде з землею, якою вже управляють компанії, де власником є іноземець? Питання лишається відкритим.

«Це питання не врегульоване в законі. Воно залишається на розсуд українських судів. Суди скажуть останнє слово. Я не думаю, що це закон, на який сподівається іноземна бізнес-громада», – пояснює Гонц.

«Як я розумію, іноземні компанії, які працюють в українській агропромисловості, їм дозволять продовжувати працювати», – відзначає Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру «Атлантична рада»

Українська-американська ділова рада представляє інтереси американських компаній в Україні, а також українських компаній з іноземними інвестиціями. Президент організації запевняє: бізнес здебільшого позитивно сприймає земельну реформу.

13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким пропонується запровадити ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону було подано понад 4 тисяч поправок. Раніше в аграрному комітеті Ради ці поправки назвали «законодавчим спамом».

Верховна Рада України 7 лютого продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це, закриваючи вечірнє засідання парламенту в четвер, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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