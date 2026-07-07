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Зеленський в Анкарі про захист України від балістичних ракет

Зеленський в Анкарі про захист України від балістичних ракет
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Зеленський в Анкарі про захист України від балістичних ракет

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«Сучасні війни показали, що нинішніх темпів виробництва Patriot недостатньо», – наголосив президент України на Форумі оборонної промисловості у межах саміту НАТО в Анкарі 7 липня.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу терміново створити власну систему захисту від балістичних ракет.

«Сучасні війни показали, що нинішніх темпів виробництва Patriot недостатньо», – наголосив президент України на Форумі оборонної промисловості у межах саміту НАТО в Анкарі 7 липня.

У квітні президент Зеленський казав, що Україна вже веде переговори з кількома країнами щодо цього, а таку систему потрібно створити «протягом року». 18 червня Україна та Німеччина підписали домовленості про спільний розвиток протибалістичних спроможностей і ракет-перехоплювачів як частини європейського проєкту.

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