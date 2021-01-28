Фоторепортаж: ФОПи знову мітингують у Києві

Представники руху «SaveФОП» 28 січня провели чергову акцію протесту в Києві. Вони зібралися на майдані Незалежності і рушили ходою до КСУ та представництв США та ЄС. Протестувальники тримали прапори руху «SaveФОП», а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: «Високі тарифи – геноцид для народу», «Ми платимо податки, а доведеться хабарі». «Владі потрібні наші хабарі?», «Дайте працювати!», «Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!» тощо. Загалом у акції взяли участь більш ніж тисяча приватних підприємців з різних міст України.