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28 січня 2021, Київ 15:21
Фотогалереї

Фоторепортаж: ФОПи знову мітингують у Києві

Представники руху «SaveФОП» 28 січня провели чергову акцію протесту в Києві. Вони зібралися на майдані Незалежності і рушили ходою до КСУ та представництв США та ЄС. Протестувальники тримали прапори руху «SaveФОП», а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: «Високі тарифи – геноцид для народу», «Ми платимо податки, а доведеться хабарі». «Владі потрібні наші хабарі?», «Дайте працювати!», «Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!» тощо. Загалом у акції взяли участь більш ніж тисяча приватних підприємців з різних міст України.
Зранку 28 січня підприємці зібралися на майдані Незалежності в Києві
1 Зранку 28 січня підприємці зібралися на майдані Незалежності в Києві
Аби не промокнути, мітингарі вдягнули дощовики, а ноги загорнули в пакети
2 Аби не промокнути, мітингарі вдягнули дощовики, а ноги загорнули в пакети
У руках протестувальники тримали плакати з вимогами
3 У руках протестувальники тримали плакати з вимогами
Понад тисяча учасників рушили ходою з центру міста
4 Понад тисяча учасників рушили ходою з центру міста
Мітингарі вимагають скасування фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень
5 Мітингарі вимагають скасування фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень
Учасники ходи називають свої акції боротьбою за право на працю
6 Учасники ходи називають свої акції боротьбою за право на працю
Для участі в ході підприємці з&rsquo;їхалися з різних міст України
7 Для участі в ході підприємці з’їхалися з різних міст України
Тримали плакати: &laquo;Високі тарифи &ndash; геноцид для народу&raquo;, &laquo;Ми платимо податки, а доведеться хабарі&raquo;. &laquo;Владі потрібні наші хабарі?&raquo;, &laquo;Дайте працювати!&raquo;, &laquo;Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!&raquo;
8 Тримали плакати: «Високі тарифи – геноцид для народу», «Ми платимо податки, а доведеться хабарі». «Владі потрібні наші хабарі?», «Дайте працювати!», «Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!»
До охорони правопорядку залучені також співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу
9 До охорони правопорядку залучені також співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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